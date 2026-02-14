Trešdien Taizemē kādā skolā noticis bruņots incidents ar ķīlnieku sagrābšanu, kura laikā tika sašauta skolas direktore un divas skolnieces. Pēc vairāku stundu ilgas operācijas uzbrucējs aizturēts, paziņoja policija.
Notikums risinājās Songkhlas provincē, Hatjai apgabalā, Patongpratankirivatas skolā. Saskaņā ar amatpersonu sniegto informāciju 18 gadus vecs jaunietis neilgi pirms pulksten 17 iegāja skolā un atklāja uguni. Uzbrukuma laikā daļa skolēnu un skolotāju tika turēti kā ķīlnieki.
Policija informēja, ka apšaudē cietusi skolas direktore un viena skolniece.
Ceturtdienas rītā direktore no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.
Sašautā skolniece atrodas stabilā stāvoklī. Vēl viena skolniece, kura mēģināja izkļūt no ēkas, izlecot pa logu, arī nogādāta slimnīcā.
Pēc aptuveni divas stundas ilgas konfrontācijas ar policiju uzbrucējs tika aizturēts. Incidenta laikā vairāki skolēni un skolotāji bija iesprostoti skolas ēkā.
Uzbrukuma motīvs pagaidām nav skaidrs, tomēr vietējie mediji pieļauj, ka jaunietim varētu būt bijis konflikts ar kādu no skolotājiem.
Pēdējo gadu laikā Taizemē notikuši vairāki asiņaini uzbrukumi. Pērn apšaudē Bangkokas pārtikas tirgū tika nogalināti pieci cilvēki. 2023. gadā 14 gadus vecs zēns Bangkokas centrā esošā tirdzniecības centrā nošāva divus cilvēkus un piecus ievainoja. Savukārt 2022. gadā bijušais policists bērnudārzā Taizemes ziemeļaustrumos nogalināja 36 cilvēkus, lielākoties bērnus, vienā no valsts traģiskākajām masu apšaudēm.
