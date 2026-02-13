Piektdien gaidāmā sniegputeņa dēļ visā valstī, tajā skaitā galvaspilsētā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu.
Piektdien Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona – mēreni līdz stipri snigs un puteņos, valsts dienvidaustrumos brīžiem gaidāms arī lietus un atkala. Sagaidāms, ka stiprākā snigšana beigsies sestdienas rītā Latvijas austrumos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu