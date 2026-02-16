Vienstāva māja ar pārdomātu plānojumu, lieliem logiem uz dienvidu pusi, energoefektīvu apkuri un funkcionāli izmantotu katru kvadrātmetru – šādu privātmāju arvien biežāk izvēlas būvēt Latvijas iedzīvotāji. Samazinās privātmāju iekštelpu platība, bet ārtelpas, piemēram terases un auto nojumes, kļūst plašākas. Priekšroka tiek dota koka karkasa ēkām, kuru izmaksas ir prognozējamākas un būvniecība norit raiti, skaidro Luminor mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Ko izvēlas būvēt Latvijas iedzīvotāji?
Privātmāju segments no Luminor izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem veido aptuveni 20–30 % no visiem darījumiem, taču jaunas privātmājas būvniecību izvēlas krietni mazāk iedzīvotāju, zem 10 %. To nosaka gan augstākas izmaksas, gan sarežģīts un laikietilpīgs būvniecības process. Luminor bankas dati rāda, mājas biežāk iegādāties vai būvēt izvēlas ģimenes ar bērniem, un to vidējā kredīta summa ir nedaudz zem 200 000 eiro uz 26 gadu līguma termiņu, savukārt mājsaimniecības ienākumi ap 4200 eiro.
Ierasti tiek būvētas vienstāvīgas mājas ar pārdomātu plānojumu, lieliem logiem uz dienvidu pusi, kas ļauj efektīvāk izmantot dabisko apgaismojumu, savukārt apkurei visbiežāk tiek izvēlēti energoefektīvi risinājumi – siltumsūkņi, kas palīdz samazināt enerģijas patēriņu un ikdienā neprasa papildus rūpes ar kurināmā papildināšanu. Ir mainījies arī tas, kā iedzīvotāji izvēlas izmantot platību, pēdējo gadu laikā vidējā būvētā privātmāja kļuvusi par aptuveni vienu istabu mazāka –
ja 2021. gadā tās platība bija vidēji 145 m2, tad pērn tie bija 132 m2.
Ja iekštelpu platība kļūst mazāka, tad ārtelpas (terases un nojumes) tiek izbūvētas lielākā platībā – aptuveni 48 m2, kas ir par 8 m2 vairāk nekā pirms diviem gadiem. Pieprasītākās atrašanās vietas mājas iegādei vai būvniecībai ir līdz 35 kilometru rādiusam ap Rīgu, vispopulārākās vietas, kur tiek veikti privātmāju darījumi – būvniecība vai iegāde –, ir Pierīga , kur pieprasītākās apkaimes ir Ropažu, Ķekavas, Ādažu un Mārupes novads. Savukārt ārpus Rīgas un Pierīgas tās ir Ogres, Jelgavas un Valmieras un Liepājas novads.
Koka karkasa mājas turpina būt dominējošā izvēle
Privātmāju segmentā arvien izteiktāk iezīmējas koka karkasa māju popularitāte – pēc Luminor bankas datiem aptuveni 60 % klientu izvēlas tieši šādu risinājumu. Salīdzinot ar situāciju pirms pieciem gadiem tirgū ir būtiski paplašinājies piedāvājums, pieejami dažādi tipveida projekti un cenu kategorijas, kas ļauj klientiem skaidrāk prognozēt gan būvniecības izmaksas, gan gala rezultātu. Lielākoties šādas mājas klienti izvēlas no tipveida projektiem, kurus nereti var apskatīt klātienē. Arī būvniecības izmaksas koka karkasa ēkām, būs prognozējamākas, bet tās būtiski ietekmēs galvenā izejmateriāla – koka cenas tirgū. Vidējais kredīta apmērs koka karkasa privātmāju būvniecībai ir ap 200 tūkstošiem eiro. Šādu māju būvniecības izmaksas veido nedaudz zem 2000 eiro par kvadrātmetru, gala budžetu ietekmē izvēlētais projekts un komplektācija.
Reālistiska plānošana – pamats veiksmīgai privātmājas būvniecībai
Finansēšanas procesā banka īpašu uzmanību pievērš tam, lai klienta finanšu situācija būtu noturīga un klients spētu projektu pabeigt, kā arī iekļautos plānotajā budžetā. Īpaši koka karkasa māju gadījumā būtiski apzināties finansēšanas secību, jo lielākā daļa būvniecības notiek rūpnīcā, kamēr banka finansē tikai tos posmus, kas jau ir realizēti dabā. Tāpēc izšķiroša nozīme ir pietiekamam pašu finansējumam vai sadarbībai ar pieredzējušiem būvniekiem, lai izvairītos no situācijām, kur projekts apstājas pusceļā.
Privātmājas būvniecība nereti sākas ar skaidru vīziju, taču veiksmīgs rezultāts visbiežāk balstās reālistiskā plānošanā. Skaidrs priekšstats par izmaksām, būvniecības procesu un pašu finansējuma apjomu ļauj savlaicīgi novērtēt riskus un pieņemt lēmumus, kas palīdz nonākt pie iecerētā rezultāta. Banka var būt nozīmīgs partneris šajā procesā, sniedzot atbalstu uzticama sadarbības partnera izvēlē un reālistiska plāna un budžeta sagatavošanā.
