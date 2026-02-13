Realitātes seriālā "Ģimene burkā" Valteru saime, baudot atpūtu nepiespiestā vidē, negaidīti pārrunāja smagas tēmas. Vecākais dēls Gabriels Semijs pirmo reizi tik atklāti runāja par savu pagātni, izgaismojot emocionālos pāridarījumus, ko viņam nācies pārciest skolas gaitās. Šī vaļsirdīgā saruna ģimenes lokā ļāva ieraudzīt pavisam citu, līdz šim publiski nezināmu Valteru ģimenes dzīves šķautni.
Kamēr ģimene kafejnīcā kavēja laiku sarunās, atmiņas neviļus aizveda pie Gabriela bērnības drūmākajiem mirkļiem. Jaunietis neslēpa, ka savulaik kļuvis par vienaudžu izsmiekla objektu, turklāt visvairāk viņu aizskāruši tieši paralēlklases skolēni. Arī vasaras brīvlaiki nometnēs ne vienmēr bijuši bezrūpīgi, jo arī tur citi bērni mērķtiecīgi centušies viņu emocionāli graut.
Savu pieredzi viņš ilustrēja ar konkrētu gadījumu: "Tajās bērnu nometnēs es vienmēr biju tas bērns, kuru apsaukāja. Mums bija tāda spēle 'Tuk Tuki', un es tieši griezos, man vienkārši trīs džeki ar bumbām [iemeta]. Viena man trāpīja tā pa seju, ka es aizgāju un man asinis sāka tecēt pa degunu."
Gabriels uzskata, ka pāridarītāji vienkārši izmantojuši viņu, lai uz citu fona pašapliecinātos. Interesanti, ka līdzīgu likteni savulaik piedzīvojis arī viņa patēvs, mūziķis Lauris Valters. Viņš piebilst, ka apcelšana nav gājusi secen arī viņam: "Foršus čaļus vienmēr apceļ! Arī mani bērnībā, kā mūsdienās to sauc par mobingu un bulingu, man bija diezgan daudz."
Viens no smagākajiem sarunas punktiem bija Gabriela atzīšanās, ka mamma par šīm nedienām toreiz neko nav zinājusi. Viņš apzināti slēpis savus pārdzīvojumus, pamatojot to ar vēlmi neizskatīties vājam vecāku acīs: "Es to vienkārši nestāstīju. Es tev neko neteicu, jo es negribēju, lai tu domā, ka es esmu kaut kāds mīkstais bērns tev!"
Māte Vita, raksturojot dēlu kā ļoti empātisku un emocionālu personību, teic, ka izprot viņa motīvus. Viņa neslēpj – ja būtu zinājusi par notiekošo, viņas reakcija būtu bijusi asa un tūlītēja, lai aizstāvētu savu bērnu. Tomēr viņa respektē dēla toreizējo lēmumu pasargāt tuviniekus no liekiem kreņķiem: "Gabriels vispār ir tāds, kurš, tā kā, varbūt brīžiem kaut ko, lai citi nepārdzīvotu, viņš patur pie sevis."
