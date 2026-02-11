Daugavpils Kultūras pilī notikušais pašvaldības rīkotais konkurss "Daugavpils ir talants" raisījis jautājumus par valodas lietojumu pasākumā. Lai gan afišā bija norādīts, ka pasākums notiks latviešu valodā, daļa skatītāju norāda, ka lielākoties tas vadīts krieviski, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Skatītāja Marta stāsta, ka pasākuma vadītājs vakaru sācis ar vārdiem "dobrij večer" un turpinājumā pārsvarā lietota krievu valoda. Latviski izskanējušas vien atsevišķas frāzes — galvenokārt pateicības. Viņai iebildumu pret priekšnesumiem krievu valodā neesot, taču neapmierinātību radījusi vadītāju un daļas žūrijas saziņa ar publiku krieviski. "Afišā bija rakstīts — valoda būs latviešu," viņa uzsver.
Daugavpils Kultūras pils vadītāja Astrīda Leščinska norāda, ka iestāde pasākumu tikai nodrošinājusi tehniski un par saturu neatbild.
"Es esmu par to, ka pasākumiem ir jānotiek latviešu valodā, jo mēs dzīvojam Latvijā,"
saka Leščinska.
Konkursu pēc pašvaldības pasūtījuma organizēja biedrība "Latgales elpa". Tās pārstāvis Aleksandrs Komarovs atzīst, ka par sūdzībām uzzinājis tikai vēlāk un sola turpmāk pasākumus no skatuves vadīt latviski. Viņš skaidro, ka krievu valoda izvēlēta praktisku apsvērumu dēļ, jo piedalījušies arī dalībnieki no Ukrainas.
Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova norāda, ka turpmāk situācija būs citāda — jau notikušas pārrunas ar atbildīgajiem. Viņasprāt, pasākumos, kas vērsti uz jauniešiem, no skatuves būtu jāskan latviešu valodai.
Talantu konkursa rīkošana pašvaldībai izmaksājusi gandrīz 10 000 eiro. Turpmāk par šādiem pasākumiem atbildēs Izglītības pārvalde.
Valsts valodas centra pārstāvis Vilnis Kušķis skaidro, ka pašvaldības rīkotiem pasākumiem jānotiek valsts valodā — izņēmumi iespējami tikai ar īpašu pamatojumu. Konkrētajā gadījumā pamats svešvalodas lietojumam neesot saskatāms.
