Pēc sniegputeņa laikapstākļi Latvijā uzlabosies — debesis pakāpeniski skaidrosies un no ziemeļiem ieplūdīs aukstāks gaiss, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz sestdienu, sākot no valsts rietumiem, snigšana pakāpeniski mitēsies un mākoņu kļūs mazāk, vietām gaidāms īslaicīgs sniegvilksnis. Latgalē snigšana un putenis turpināsies līdz rītam, bet reģiona dienvidos iespējama atkala. Pastiprinoties ziemeļu un ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -9..-14 grādiem.
Sestdien un svētdien laiks būs pārsvarā saulains. Svētdienas rītā, iestājoties bezvējam,
daudzviet termometra stabiņš noslīdēs līdz -25..-30 grādiem.
Dienas laikā saules ietekmē gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā paaugstināsies virs -10 grādiem.
Arī naktī uz pirmdienu vietām iespējams sals līdz -30 grādiem vai pat nedaudz zemāk. Daļu valsts var klāt mākoņi, kas mazinās sala ietekmi. Nākamās nedēļas sākumā viszemākā temperatūra gaidāma austrumu reģionos.
Pašreizējās prognozes neliecina ne par spēcīga anticiklona, ne aktīvu ciklonu ietekmi nākamnedēļ. Atsevišķās dienās Latviju var šķērsot sniega mākoņi, un gaisa temperatūra mainīsies no neliela līdz stipram salam.
