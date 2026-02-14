Pirms sabiedrību pāršalca vēstis par Nika Endziņa un Sindijas Bokānes attiecību galu, šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki tikās Sindijas mājvietā Ķengaragā. Kopīgā pēdējo mantu kārtošana izvērtās negaidītā diskusijā par ezotēriku, kad Niks starp Sindijas personīgajām lietām uzgāja priekšmetus, kas viņam lika apšaubīt jūtu dabisko izcelsmi.
Lai paātrinātu procesu, Niks ierosināja apģērbu vienkārši sabāzt maisos. Niks jau bija izpētījis dzīvokļa saturu un paziņoja, ka ir atradis "burvestību kārtis". Sindija gan tūlītēji iebilda, skaidrojot, ka tie ir pašizaugsmes rīki: "Kādas burvestību kārtis? Tās ir manifestācijas kartiņas!"
Niks par to tikai pajokoja, ka ir ticis "noburts", uz ko partnere noslēpumaini atbildēja: "Ko tu zini – varbūt arī." Turpinot revīziju, uzņēmējs demonstrēja kamerām lelli un gredzenu ar piestiprinātu minerālu, secinot: "Paskatieties – pirmkārt, viņai ir lellīte, tad viņai ir gredzentiņš, kuram ir piesiets akmentiņš. Tas ir mīlestības gredzentiņš. Man tāda sajūta, ka tu mani reāli apbūri." Viņa taisnojās, sakot: "Es to nedarīju speciāli."
Lai gan Niks atzina, ka viņa acīs Sindija ir apburošākā sieviete neatkarīgi no tā, vai pie vainas ir maģija, viņa paskaidroja, ka gredzenā iestrādāts citrīns – akmens finansiālai labklājībai. Sindija ar smieklu devu piebilda: "Meitenes, šis riktīgi strādā! Man šis akmentiņš ir tikai dažus mēnešus, un tas ir reāli piebūris man Niku." Viņa arī neslēpa gandarījumu par Nika komplimentiem: "Bet, kā viņš pats teica, es esmu skaistākā burvestība, ko viņš savā dzīvē ir sajutis."
Kārtošanas laikā uzmanības centrā nonāca kāds balts tērps. Niks, nodēvējot draudzeni par "mazu raganiņu", neizpratnē jautāja: "Kas tā par kāzu kleitu?" Izrādījās, ka tā ir Sindijas izlaiduma kleita, taču Niks palika pie sava – šis esot vēl viens "pierādījums" viņa apburšanai. Viņa versija bija skaidra: "Gan jau blakus kleitai liki svecītes, lai tevi apprec. Kurš vēl normāls vīrietis bildina sievieti pēc divu mēnešu pazīšanās?"
