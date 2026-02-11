Rēzeknes domē plānots izveidot jaunu komiteju, kuras darbība radīs papildu izdevumus pašvaldības budžetā, jo no 2026. gada komiteju priekšsēdētāju amati ir algoti.
Sabiedriskajai apspriešanai nodoti grozījumi pašvaldības nolikumā, kas paredz Tautsaimniecības, ekonomikas un investīciju piesaistes veicināšanas komitejas izveidi. Pašvaldībā skaidro, ka tās mērķis ir stiprināt pilsētas ekonomisko pamatu, sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi un efektīvāk piesaistīt investīcijas.
Grozījumu paskaidrojuma rakstā uzsvērts, ka pašvaldības attīstība arvien ciešāk saistīta ar spēju piesaistīt uzņēmējdarbībai labvēlīgas investīcijas, veicināt vietējo uzņēmumu izaugsmi un izmantot ekonomisko potenciālu atbilstoši pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijai.
Jaunajai komitejai paredzēta tematiskā specializācija ekonomikas, investīciju un uzņēmējdarbības vides jautājumos. Tās kompetencē būs pašvaldības kapitālsabiedrību darbības un attīstības izvērtēšana, investīciju projektu koordinēšana un izvērtēšana, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvu veicināšana. Tāpat komiteja skatīs ekonomiskās aktivitātes, pārrobežu sadarbības un reģionālās konkurētspējas jautājumus.
Pašvaldībā norāda, ka šāda struktūra ļaus nodrošināt saskaņotu politikas veidošanu un pārnozaru pieeju attīstības lēmumiem. Komitejā plānots sešu locekļu sastāvs.
Iedzīvotāji viedokli par nolikuma grozījumiem var paust līdz 24. februārim.
Pašlaik Rēzeknes domē darbojas trīs komitejas — Finanšu un budžeta, Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības, kā arī Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja. Nolikuma grozījumi par deputātu un darbinieku atlīdzību paredz, ka no 2026. gada komiteju priekšsēdētāji saņems atalgojumu.
Finanšu un budžeta komiteju līdz šim vadīja pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV), taču viņš otrdien tika atstādināts no amata, jo nesaņēma pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Saskaņā ar likumu šo komiteju vada domes priekšsēdētājs, tādēļ viņš zaudējis arī šo amatu.
Bartaševičs intervijā Latvijas Radio noliedza, ka komiteja tiek veidota, lai viņš to varētu vadīt. "Tā [ir] ne priekš manis veidota komiteja, bet priekš funkciju izpildes, jo mēs ļoti skaidri redzam, ka pašvaldību priekšā stāv milzīgi izaicinājumi, tai skaitā arī Rēzekne meklē ceļus, kā palielināt savus ienākumus, kā uzlabot ekonomisko situāciju."
Atstādinātā mēra skatījumā, pašvaldībai šajā situācijā vissvarīgākais esot piesaistīt investīcijas. Ja tas nenotiks, uz neko labu cerēt nevar, intervijā radio teica Bartaševičs.
Jau ziņots, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) nolēmis atstādināt no amata pienākumu pildīšanas Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču ("Kopā Latvijai"/LPV), jo viņam nav izsniegta pielaide valsts noslēpumam.
