ASV vīriešu hokeja izlase svētdien olimpisko spēļu grupu turnīra pēdējā spēlē ar 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) uzvarēja Vāciju, un pēc šī mača kļuva zināmi visi izslēgšanas turnīra pāri. Latvijas izlase "play-off" turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Zviedriju, uzvarētājiem ceturtdaļfinālā pretī stājoties ASV izlasei.
Čehija tiksies ar Dāniju par iespēju cīnīties ar Kanādu, Vācijas un Francijas mača uzvarētāja pretī stāsies Slovākijai, bet Šveices un Itālijas dueļa uzvarētāja turpinājumā spēkosies ar Somiju.
Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles notiks otrdien.
Pamatturnīra pēdējā spēlē ASV vadībā izvirzījās pirmā perioda beigās, kad precīzu metienu izdarīja Zeks Verenskis. Turpinājumā divreiz pretiniekus pārspēja pirmajos vārtos asistējušais Ostons Metjūss, bet pa ripai Vācijas izlases vārtos iemeta Broks Feibers un Teidžs Tompsons. Vācijai vienīgos vārtus guva Tims Šticle.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu