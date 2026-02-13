Cilvēki no Slimnīcas ielas 7. nama Daugavgrīvā nakti pavadījuši aukstumā pēc tam, kad vienā no dzīvokļiem izcēlās plašs ugunsgrēks, kurā gāja bojā mājokļa saimnieks. Negadījuma dēļ ēkai uz laiku tika atslēgta elektrība un apkure, ko atjaunoja tikai no rīta. Iedzīvotājiem nācās pārdzīvot gan evakuāciju, gan aukstumu un dūmu smaku, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pēc ugunsgrēka pie piecstāvu ēkas strādāja darbinieki, kas sakopa teritoriju. Liesmas pilnībā iznīcināja vienu dzīvokli. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no mājas evakuējās desmit cilvēki, bet vēl trim bija nepieciešama glābēju palīdzība.
Viena no iedzīvotājām, Gaļina, kura dzīvo pretī izdegušajam dzīvoklim, stāsta: "Visi tika evakuēti, jo viss bija pilns ar dūmiem. Ugunsdzēsēji iegāja katrā dzīvoklī un izveda cilvēkus ārā."
Daudzi iedzīvotāji bija spiesti pamest dzīvokļus steigā, daļa bez virsdrēbēm. Neatliekamās palīdzības mediķi sniedza palīdzību tiem, kam tā bija nepieciešama. Gaļinai izdevās izglābt suni, bet kaķis slēpās un sākotnēji netika atrasts.
Iedzīvotāji norāda, ka grūtības turpinājās arī pēc ugunsgrēka —
naktī dzīvokļos bija ļoti zema temperatūra un saglabājās deguma smaka.
Ugunsgrēks izcēlās trešajā stāvā. Bojāti arī citi dzīvokļi, tostarp augstāk esošajam mājoklim izdegusi lodžija.
Izdegušajā dzīvoklī glābēji atrada cilvēku bez dzīvības pazīmēm. Kaimiņi stāsta, ka vīrietim varētu būt bijušas problēmas ar alkoholu.
Ugunsgrēka izcelšanās iemeslus un to, kā liesmas izplatījās aptuveni 80 kvadrātmetru platībā, skaidros izmeklēšanā.
