Otrdienas rītā Tukuma virzienā novērojami vilcienu kustības kavējumi, liecina AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas darbojas ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāvji informēja, ka nakts darbu laikā Dubultu stacijā būvdarbu veicējs sabojāja dzelzceļa pārmiju, tādēļ Tukuma līnijā ir ierobežota vilcienu kustība.
Šobrīd pārmijas darbība ir daļēji atjaunota, un LDz speciālisti turpina remontdarbus, lai atjaunotu pilnvērtīgu satiksmi. Plānots, ka bojājums tiks novērsts līdz plkst. 10.
PV mājaslapā pieejamā informācija rāda, ka vilciens Dubulti (plkst. 8.23) — Rīga (plkst. 9.14) kavējas aptuveni 10 minūtes, vilciens Tukums II (plkst. 8.59) — Rīga (plkst. 10.29) kavējas apmēram 30 minūtes, savukārt vilciens Rīga (plkst. 8) — Tukums II (plkst. 9.44) kavējas aptuveni 45 minūtes.
Tāpat vilciens Tukums II (plkst. 7.59) — Rīga (plkst. 9.29) kursē ar aptuveni 40 minūšu kavējumu.
