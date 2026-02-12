Nav tik ļoti svarīgi, cik daudz tu zini vai cik smagi strādā, panākumu gūšanai izšķiroši svarīgi ir tas, kurus cilvēkus tu pazīsti, – tāds bija dzimumnoziegumos apsūdzētā un 2019. gadā Ņujorkas cietumā pašnāvību izdarījušā finansista Džefrija Epstīna dzīves un biznesa kredo, kuram viņš nelokāmi sekoja, izveidojot iespaidīgu prominento paziņu loku, kas aptvēra gan pazīstamus ASV un pasaules politiķus, gan vadošos cilvēkus no biznesa, zinātnes, izklaides industrijas un sporta aprindām. 

Un arī no specdienestiem, ja kas.

Veiksmīgais tīklotājs

Mērķtiecīga iepazīšanās ar arvien jauniem cilvēkiem no dažādām sfērām ir politikā un biznesā vispārpieņemts darbības princips, pazīstams ar nosaukumu "tīklošana", kad tīkla dalībnieki bagātinās ar savas vai citu nozaru pārstāvju pieredzi. Viens no Latvijas atpalicības iemesliem ir mūsu nemācēšana komunicēt, kā tas labi redzams no ierakstiem soctīklos un komentāriem pie tiem. Cilvēki elementāri nemāk uzturēt profesionālu abpusēji ieinteresētu kontaktu un pie pirmajām viedokļu atšķirībām truli salamājas.

 

