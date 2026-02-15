Polijā dzimusī Anna Podedvorna Lielbritānijā atzīta par vainīgu savas partneres Izabellas Zabločkas slepkavībā, kas pastrādāta pirms vairāk nekā 15 gadiem, kā arī par mirstīgo atlieku slēpšanu un tiesvedības kavēšanu, lēmusi Derbijas tiesa.
Tiesa konstatēja, ka 2010. gadā 30 gadus vecā Zabločka, kura bija viena bērna māte, pēkšņi pārtrauca sazināties ar ģimeni Polijā un vēlāk tika izsludināta meklēšanā. Viņa kopā ar Podedvornu bija pārcēlusies uz dzīvi Lielbritānijā darba meklējumos un abas dzīvoja Derbijas Normantonas rajonā.
Upures mirstīgās atliekas policija atrada tikai 2025. gada jūnijā — zem betona seguma mājas dārzā Derbijas pilsētā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka sievietes ķermenis pēc nāves tika sadalīts divās daļās, ievietots atkritumu maisos un aprakts dārzā. Tiesā izskanēja, ka ķermeņa sadalīšanai bijis nepieciešams ievērojams spēks.
Prokuratūra norādīja, ka Podedvorna nozieguma izdarīšanas laikā strādājusi par putnu gaļas sadalītāju pārtikas uzņēmumā, kur ikdienā izmantojusi lielus nažus.
Darba dokumenti liecina, ka neilgi pēc Zabločkas pazušanas viņa paņēmusi divu nedēļu atvaļinājumu.
Lieta atklājās pēc tam, kad uz apsūdzēto pieauga spiediens — ar viņu sazinājās pazudušu cilvēku meklēšanas organizācijas un Polijas žurnālists. 2025. gadā Podedvorna pati nosūtīja e-pastu policijai, norādot, kur meklējamas mirstīgās atliekas.
Apsūdzētā tiesā apgalvoja, ka partneres nāve notikusi vardarbīga konflikta laikā un ka viņa rīkojusies pašaizsardzības nolūkos. Tiesā uzsvērts, ka pēc notikušā viņa neizsauca neatliekamo palīdzību, bet gan apzināti slēpa nozieguma pēdas.
Notiesātajai piespriests mūža ieslodzījums ar minimālo termiņu 21 gads.
Prokuratūra uzsvēra, ka apsūdzētās rīcība gadiem ilgi liegusi ģimenei skaidrību par tuvinieces likteni un iespēju viņu pienācīgi apglabāt. Tiesībsargājošās iestādes norādīja, ka apsūdzētā ilgstoši maldinājusi izmeklētājus.
