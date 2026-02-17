Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā pagājšnedēļ sprieda par Mākslīgā intelekta centra līdzšinējo darbību un turpmākajiem plāniem.
Centrs izveidots pērn aprīlī, lai veicinātu mākslīgā intelekta attīstību Latvijā un piesaistītu investīcijas šajā jomā. Kā ziņo aģentūra LETA, Saeimas komisija paudusi negatīvu vērtējumu par Mākslīgā intelekta centra (MIC) darbību. Kā norādījis komisijas vadītājs Oļegs Burovs, līdzšinējā centra darbība nav bijusi sekmīga un nav devusi rezultātu, taču viņš atzinīgi novērtējis jaunās MIC vadītājas Gunas Puces ieguldījumu centra darbības aktivizēšanā. Komisijas sēdē izskanēja pārmetumi, ka MIC ir izveidots, taču nav sācis darbu un tam joprojām ir tikai viens darbinieks – vadītāja, bet nav kolektīva un finansējuma, kas varētu dot uzrāvienu centra darbībai. Deputāti arī uzsvēra nepieciešamību definēt prioritātes, ar kurām centram būtu jānodarbojas. Saeimas komisija uzdeva Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar MIC definēt valsts prioritātes mākslīgā intelekta attīstībā, lai būtu skaidrs, kas un kādās jomās valstij ir nepieciešams.
Mākslīgais intelekts ir temats, par kuru pasaulē nu dažādus prātojumus izsaka katru dienu un dažādās aprindās. Viedokļi ir krasi atšķirīgi – sajūsmas par tā sniegtajām iespējām visās nozarēs līdz pārmetumiem, ka tā nekritiska lietošana atsevišķās nozarēs noplicinās cilvēku prātus un veidos maldinošu priekšstatu par realitāti.
