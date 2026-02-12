Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) liegusi Ukrainas šorttrekistam Olehām Handejam olimpiskajās spēlēs startēt ar ķiveri, uz kuras redzams ukraiņu dzejnieces un disidentes Ļinas Kostenko citāts, ziņo Ukrainas mediji.
Handejs kļuvis par trešo Ukrainas sportistu, kuram SOK aizliegusi izmantot ķiveri ar simbolisku vēstījumu Ukrainas atbalstam.
Sportists skaidrojis, ka uz ķiveres bijusi rinda no Kostenko dzejas — frāze par varonību un nesakāvi. SOK to novērtējusi kā politisku un ar karu saistītu saukli, tādēļ nav atļāvusi to izmantot sacensībās. Handejs norādījis, ka teksts ir iedvesmojošs un domāts viņam pašam, komandai un valstij, taču komitejas nostāju tas nav mainījis.
Ļina Kostenko ir pazīstama ukraiņu dzejniece, rakstniece, žurnāliste, izdevēja un savulaik arī padomju režīma kritiķe.
Jau vēstīts, ka SOK īsi pirms sacensībām diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, jo viņš atteicās nomainīt ķiveri ar karā bojāgājušo Ukrainas sportistu un treneru attēliem.
Savukārt Ukrainas frīstaila slēpotāja Katerina Kocara informējusi, ka viņai aizliegts izmantot sezonas laikā lietotu ķiveri ar uzrakstu "Esi drosmīgs kā ukraiņi".
