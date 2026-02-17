Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un sinoptiķu prognozes, kas skar ledus kārtas biezumu un izturību, Rīgas pašvaldības policija (RPP) aicina iedzīvotājus uz ledus uzturēties tikai atļautajās vietās. Tāpat policija atgādina, ka Mangaļsalā esošā kuģa vraka apmeklēšana nav atļauta, informēja RPP.
Atļautās vietas iedzīvotāji var apskatīt īpaši izveidotā kartē pašvaldības policijas tīmekļvietnē.
RPP norāda, ka pēdējās dienās sociālajos tīklos arvien biežāk publicēti fotoattēli un video no Mangaļsalas, kuros redzams, ka cilvēki pa ledu dodas aplūkot kuģa "Lady Kathleen" vraku. Tomēr tas atrodas Baltijas jūras ledus lieguma teritorijā, kur pārvietošanās ir aizliegta.
Vienlaikus policija uzsver, ka arī kartē atzīmētās vietas negarantē pilnīgu drošību, tādēļ katram iedzīvotājam jāizturas atbildīgi, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību.
Paaugstinātas bīstamības periodu uz Rīgas ūdenstilpju ledus ar rīkojumu nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektors, bet šī rīkojuma ievērošanu uzrauga pašvaldības policija. Par uzturēšanos uz ledus lieguma laikā personai var tikt izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sods līdz 100 eiro.
