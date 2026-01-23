Sadarbībā ar Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons", uzsākam jaunu tradīciju, aicinot noskaidrot LASI.LV gada simpātiju pašmāju mūzikā. Simpātiju balvai izvirzām sešus mūziķus, kas nominēti dažādās kategorijās balvai "Zelta mikrofons 2026".
Tie ir - reperis Ods, Kuldīgas indie grupa Stūrī zēvele, popkantrī dziedātājs Edvards Strazdiņš, alternatīvās mūzikas grupa Alejas, popmūzikas dziedātāja Elizabete Gaile un folkmūzikas grupa The Baltic Sisters.
Balsot par savu favorītu iespējams līdz 22. februārim (ieskaitot) katru dienu.
Uzvarētājs tiks paziņots "Zelta mikrofona 2026" ceremonijā 28. februārī, kā arī LASI.LV. Uzvarētājs saņems portāla informatīvo atbalstu sava albuma, koncerta vai citas radošās aktivitātes reklamēšanai.
Šogad balvas tiks pasniegtas 20 nominācijās, no kurām nominantu izziņošanas pasākumā paziņoti pretendenti 16 kategorijās. Nominācijā "Gada albums" laureāts tiks noteikts papildu balsojumā, kad būs zināmi visi nomināciju piecinieki. Savukārt balva "Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā" šogad tiks pasniegta postfolkloras grupai "Iļģi".
"Zelta mikrofons 2026" apbalvošanas ceremonija norisināsies 2026. gada 28. februārī Ventspilī, Olimpiskajā centrā "Ventspils".
Ceremonija tiks translēta TV3 tiešraidē. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.
Aptauja
Vai "Zelta mikrofona" balvas piešķiršana veicina interesi par nominētajiem albumiem un mūziķiem?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu