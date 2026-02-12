Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šķēls (ZZS/LRA) nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam un ir atkāpies no amata, trešdien ziņoja TV3.
Pašlaik viņš ir vienīgais vicemērs, kuram šāda pielaide nav piešķirta.
Šķēla atbildības jomās bija novada attīstība, teritorijas pārvaldība un komunālā saimniecība. Viņš norādīja, ka no amata atkāpies 15. janvārī — tajā pašā dienā, kad uzzinājis par paredzēto atteikumu piekļuvei valsts noslēpumam.
Vicemērs zina iemeslus, kādēļ pielaide nav piešķirta.
Viņš pauda gatavību tos publiskot,
taču tikai pēc tam, kad par to būs informējis kolēģus nākamajā nedēļā.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (ZZS) atzina, ka notikušais viņam bijis negaidīts. Viņš uzsvēra, ka Šķēls pašvaldībā strādājis ļoti labi un bijis lojāls gan pašvaldībai, gan kopīgajam darbam. Lungevičs atgādināja, ka Šķēls 17 gadu laikā ieņēmis gan pārvaldes vadītāja, gan vietnieka amatus.
No pašvaldību vadītājiem pielaide valsts noslēpumam atteikta tikai Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV) un amatu pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP), februāra sākumā informēja Valsts drošības dienests. Savukārt Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) amatu atstāja veselības apsvērumu dēļ, tā arī neiesniedzot dokumentus pielaides saņemšanai.
Tikmēr Valsts drošības dienests turpina vērtēt vēl piecu pašvaldību priekšsēdētāju vietnieku atbilstību darbam ar valsts noslēpumu.
