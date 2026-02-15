Itālijas kalnos februāra sākumā dzīvību zaudējis salīdzinoši liels skaits ziemas sporta un kalnu tūrisma entuziastu — kopumā 13 slēpotāji, alpīnisti un pārgājienu dalībnieki, ziņo ārvalstu mediji, atsaucoties uz glābšanas dienestiem.
Desmit cilvēki gāja bojā lavīnās, ko izraisījusi īpaši nestabila sniega sega. Glābēji norāda, ka nesenie sniegputeņi un vēja sanestās sniega kārtas uz vājiem pamatnes slāņiem radījušas bīstamus apstākļus Alpu reģionos pie Francijas, Šveices un Austrijas robežām.
Itālijas Alpu glābšanas dienesta pārstāvis Federiko Katānija skaidro, ka šādos apstākļos lavīnu var izraisīt pat viena slēpotāja pārvietošanās vai arī dabiska sniega masas noslodze.
Negadījumi notikuši ārpus oficiālām trasēm un olimpisko spēļu norises vietām, lai gan daļa no tiem bija tajos pašos kalnu reģionos. Glābēji uzsver, ka kontrolētās slēpošanas zonās un olimpiskajās norises vietās drošība tiek pastāvīgi uzraudzīta un apmeklētājiem būtisku risku nav.
Pēc vairākiem sniegputeņiem kalnos bijuši īsi labvēlīgu laikapstākļu periodi, kuru laikā daudz cilvēku devušies izbraucienos, līdz ar to pieaudzis negadījumu skaits.
Aizvadītās nedēļas nogalē lavīnās Lombardijā gāja bojā divi slēpotāji, Trentino — trīs, bet Dienvidtirolē — viens. Divi cilvēki dzīvību zaudēja atsevišķās lavīnās Marmolādas ledāja apkaimē Dolomītos.
Starp bojāgājušajiem ir arī divi pārgājienu dalībnieki Monte Grappas un Markes reģionā, kā arī viens leduskāpējs Valē d’Aostā.
Glābšanas dienesti aicina kalnu tūristus rūpīgi sekot lavīnu brīdinājumiem un atlikt izbraucienus līdz brīdim, kad sniega sega kļūst stabilāka.
