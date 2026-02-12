Pētījumos par gaisa piesārņojumu un tā cēloņiem Latvijā atzīts, ka tas visvairāk apdraud lielpilsētu iedzīvotājus.
Starp pilsētām, kurās gaisa piesārņojuma risks mēdz būt vislielākais, parasti minētas trīs – Rīga, Liepāja, Rēzekne. Par gaisa piesārņojumu šajās pilsētās ziņojumi saņemti visbiežāk. 2018. gadā Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ziņoja, ka Rīgā jau bijušas 38 dienas, kurās pārsniegts pieļaujamais gaisa piesārņojuma līmenis. 2023. gada septembrī LVĢMC brīdināja par paaugstinātu piesārņojumu Liepājā. 2025. gada februārī to pašu centrs vēstīja par Rēzekni.
Daudz cēloņu piesārņojumam
LVĢMC Gaisa un klimata nodaļas vadītāja Vita Štelce teic, ka Rīgā lielāku gaisa piesārņojumu rada blīvas autotransporta plūsmas, ostas un rūpniecības uzņēmumu darbība. Ziemā Rīgā un citās lielākajās pilsētās piesārņojumu veicinot arī privātmāju apkure. Bet, kā atzīst viņa, tikpat labi līdzīga situācija varot rasties arī Daugavpilī, Valmierā un Jelgavā. Mazākās pilsētās un apdzīvotajās vietās, īpaši apkures sezonā, gaisa kvalitāti būtiski ietekmē privātmāju apkure ar malku, kas var radīt augstu acīm neredzamu putekļu smalko daļiņu (PM2.5; PM10) un benzpirēna piesārņojumu pat tur, kur nav intensīvas autosatiksmes.
"2025. gadā daudzviet gaisa kvalitātes robežlielumi visvairāk bija pārsniegti martā," atklāj Valsts vides dienesta (VVD) Attīstības un uzraudzības departamenta gaisa aizsardzības jomas vadītāja Inguna Pļaviņa. "Marts nav pats aukstākais gada mēnesis, tāpēc vainojama nevis apkure, bet gan tas, ka no brauktuvēm savlaicīgi nav notīrītas smilšu un sāls maisījuma paliekas, kas tur krājušās visu ziemu."
Piedzimst vējš un piesārņojums
"Publiskajos ziņojumos par gaisa piesārņojumu Liepājas vārds parādās tāpēc, ka te atrodas valsts uzturētās gaisa kvalitātes novērošanas un piesārņojuma mērīšanas stacijas – viena Ganību ielā 106, otra Ezerlīču ielā 1," uzskata Liepājas pašvaldības Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece. Pēc tām, kā arī Rīgā, Rēzeknē, Ventspilī, arī Rucavā izvietotajām stacijām novērtē gaisa kvalitāti valstī. "Pilsētas teritorijā papildus tiek veikti gaisa kvalitātes mērījumi četrus mēnešus gadā (divus apkures un divus vasaras sezonā), ir izveidotas piecas gaisa paraugu ieguves vietas, kā arī ir pilsētas centrā izvietotas divas viedās videokameras, lai noteiktu automašīnu radīto gaisa piesārņojumu, līdz ar to gaiss tiek pārbaudīts pastāvīgi. Pašlaik novērojumu stacijas neuzrāda pieļaujamā piesārņojuma pārsniegumu, taču 2015. gadā Liepājā gan bija pārsniegts cilvēku veselībai kaitīgā benzpirēna pieļaujamais piesārņojums. Tā cēlonis varēja būt togad notikušie mežu ugunsgrēki, kā arī privātmāju apkures un ražotņu radītie izmeši. Apkure ziemās, protams, ietekmē gaisa kvalitāti. Trešais lielākais gaisa piesārņojuma avots ir automašīnu radītie izmeši," saka D. Liepniece. Lai gaiss Liepājā kļūtu tīrāks, 2021. gadā pašvaldība sadarbībā ar nozares lietpratējiem bija sagatavojusi gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu turpmākajiem pieciem gadiem.
Mazinās spēkratu izmešus
Tā kā ražošanas uzņēmumu uzraudzība ir Valsts vides dienesta pārziņā, savukārt privātmāju apkures radīto izmešu mazināšanas pasākumi ir sarežģīti un grūtāk īstenojami, Liepājas pašvaldības piecgadu plānā uzsvars likts uz pasākumiem autotransporta satiksmes organizēšanā. Pirmkārt, tiek piedāvāta papildu stāvvietu izveidošana automašīnām, atslogojot satiksmi un mazinot izmešu radīto gaisa piesārņojumu pilsētas centrā. Pirmā šāda stāvvieta jeb mobilitātes punkts paredzēta dzelzceļa stacijas tuvumā. Otrkārt, gaisa piesārņojumu mazinošo pasākumu ietvaros līdz 2027. gada 30. jūlijam Ziemeļu priekšpilsētā ražotnes "Lauma" apkaimē paredzēts izveidot vairākas zaļās zonas. "Lai uzlabotu gaisa kvalitāti, Ziemeļu priekšpilsētā plānojam labiekārtot pašvaldībai piederošo teritoriju aptuveni 5,5 hektāru kopplatībā – apzaļumot teritoriju, bērnu rotaļu laukumu smilšaino segumu nomainīt pret mīksto plākšņu segumu, kā arī gājēju celiņu un dzeramā ūdens ieguves vietu izbūvi," stāsta pašvaldības pārstāve. Projekta īstenošanai paredzēts iztērēt 1 988 537 eiro, tostarp 1 690 287 eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 298 286 eiro no pašvaldības budžeta.
Pašvaldības pārstāve atzīst, ka visbiežāk gaisa piesārņojums novērojams pilsētas rūpnieciskajā zonā un ostas apkaimē.
2023. gadā VVD vēstīja, ka mēneša laikā sācis jau trešo administratīvā pārkāpuma procesu pret Liepājas ostas uzņēmumu "Liepaja Bulk terminal Ltd.", kas, pārkraujot kukurūzas graudu kravu, vienlaikus bija pārklājis tuvējo māju un automašīnu jumtus ar baltu putekļu segu.
"Visbiežāk liepājnieki sūdzas nevis par gaisa piesārņojumu, bet par piegružojumu sīku putekļu veidā, Liepājas ostā pārkraujot graudus, lopbarību, šķeldu un citas beramās kravas, kā arī uzglabājot tās atklātos laukumos.
Šie sīkie putekļi pēc tam nosēžas uz dzīvojamo māju un automašīnu jumtiem," saka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldes drošības, aizsardzības un vides daļas speciāliste Maija Uzoliņa, "Pētot gaisa kvalitātes novērošanas staciju datus, pašlaik pieļaujamais piesārņojums gan tiek pārsniegts tikai sešas līdz septiņas dienas gadā. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tas nedrīkst pārsniegt 35 dienas gadā."