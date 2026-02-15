Svētdienas rītā smaga ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme pa Ķekavas apvedceļu abos virzienos, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Avārija notikusi Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Baložiem un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP), Ķekavas novadā notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi un divi - kravas. Sadursmes rezultātā viens kravas transportlīdzeklis iebraucis grāvī.
Kā papildināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), kravas automašīna, kas nonākusi grāvī, ir apgāzusies un no tās notiek gāzes noplūde.
Notikuma vietā strādā VP, VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un pašvaldības policija.
Satiksme abos virzienos ir bloķēta. Negadījuma vietu ir iespējams apbraukt pa autoceļu Lapenieki-Ķekava-Ģūģi (P137) vai citiem ceļiem.
