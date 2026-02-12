Piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms plašs sniegputenis, kas daudzviet var izrādīties šīs ziemas intensīvākais, liecina sinoptiķu prognozes.
Jau piektdienas agrā rītā valsti no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona — daudzviet gaidāma mērena līdz stipra snigšana un putenis. Dienvidaustrumu rajonos brīžiem iespējams arī lietus un atkala. Visintensīvākā snigšana, visticamāk, noslēgsies sestdienas rītā austrumu daļā.
Lielākajā Latvijas teritorijā varētu uzsnigt 10–25 centimetri jauna sniega.
Mazāks sniega pieaugums prognozēts ziemeļrietumos — Ventspils novadā, Kolkasragā, kā arī Salacgrīvas un Rūjienas apkārtnē. Austrumu un ziemeļaustrumu vējš brāzmās sasniegs 11–16 metrus sekundē, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē — līdz 20 metriem sekundē.
Rīgā snigšana sāksies piektdienas rītā un dienas gaitā pastiprināsies, savukārt naktī uz sestdienu pakāpeniski mazināsies.
Spēcīgas snigšanas un puteņa dēļ atsevišķi autoceļi var kļūt grūti izbraucami vai pat neizbraucami, vietām iespējama arī dzelzceļa sliežu aizputināšana. Sarežģītākie apstākļi prognozēti no piektdienas pēcpusdienas.
Sestdien, sākot no ziemeļrietumiem, debesis daudzviet skaidrosies. Vējš iegriezīsies no ziemeļiem un kļūs lēnāks, tomēr vēl vietām var izraisīt sniega virpuļošanu un sniegvilksni.
Svētdien gaidāms pārsvarā saulains laiks. Naktī uz svētdienu un pirmdienas rītā dažviet temperatūra var noslīdēt līdz aptuveni -30 grādiem.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati rāda, ka pašlaik sniega segas biezums stacijās svārstās no 6–8 centimetriem piekrastes un ziemeļu rajonos līdz pat 40–52 centimetriem Latgales pusē.
Sniega biezumu stacijās nosaka ar ultraskaņas sensoriem īpaši sagatavotās vietās. Tā kā mērījumi notiek atklātā teritorijā, vējš var sniegu aizpūst vai sapūst kupenās, tādēļ faktiskā sniega sega apkārtnē var atšķirties no stacijās reģistrētajiem datiem.
