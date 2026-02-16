Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā zaudējusi trīs pozīcijas un noslīdējusi uz 27. vietu.
Savukārt Darja Semeņistaja atguvusi vienu vietu un atrodas 97. pozīcijā.
Vēl Anastasija Sevastova saglabāja 183. pozīciju, bet Adelina Lačinova zaudējusi piecas vietas un ieņem 591. pozīciju. Beatrise Zeltiņa ir par 50 vietām augstāk un ieņem 616. pozīciju, Kamilla Bartone ir zaudējusi 59 vietas (683.), Diāna Marcinkēviča palikusi 814. pozīcijā, Elza Tomase (930.) un Sabīne Rutlauka (1060.) ir vienu ailīti zemāk, kamēr Daniela Dārta Feldmane zaudējusi četras vietas (1283.), bet Margarita Ignatjeva par divām vietām pakāpusies (1483.).
Ranga līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrajā vietā ir Polijas tenisiste Iga Švjonteka, bet trešā ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina. Par vienu vietu savas pozīcijas uzlabojušas amerikānietes Korija Gofa un Džesika Pegula, ieņemot attiecīgi ceturto un piekto vietu, kamēr divas ailītes zemāk ir vēl viena ASV tenisiste Amanda Aņisimova, kura noslīdējusi uz sesto vietu. Krieviete Mirra Andrejeva ir septītā, astoto vietu saglabā itāliete Jasmīne Paolīni, devīto - ukrainiete Elina Svitoļina, bet labāko desmitnieku noslēdz Viktorija Mboko no Kanādas, kura veikusi kāpumu par trim vietām.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi trīs pozīcijas un ieņem astoto vietu. Semeņistaja ir par vienu vietu augstāk (177.), kamēr Sevastova noslīdējusi par sešām vietām (511.), Tomase - par divām (591.), bet Bartone - par 56 pozīcijām (613.). Marcinkēviča vietu rangā nav mainījusi (727.), Zeltiņa un Ignatjeva zaudējušas pa divām vietām (828. un 874.), Lačinova - vienu vietu (916.), bet divu vietu kritums bijis Feldmanei (982.). Rangā ir vēl četras Latvijas tenisistes, kuras atrodas ārpus ranga pirmā tūkstoša.
Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.
