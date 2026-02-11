Otrdien valdībā tika skatīts dienesta pārbaudes komisijas ziņojums par valsts atbalstu kokrūpniekiem.
Pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes Ministru prezidente Evika Siliņa žurnālistiem teica: "Ir skaidrs, ka dienesta pārbaudes rezultātos ir vairāki secinājumi, kas prasa tālākejošas darbības. Viens ir tas, ko esam lēmuši, otrs ir tas, kā ir izpildīti šie lēmumi." Komisijai bija uzdots izvērtēt tās informācijas pamatotību, tiesiskumu un lietderību, kas bija iekļauta informatīvajā ziņojumā "Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu" (izskatīts valdības 2023. gada 19. decembra sēdē) un "Par koksnes tirgus stabilizācijai valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" piegādēs ieviesto cenu korekciju rezultātu" (izskatīts valdības 2024. gada 25. jūnija sēdē). Partijas "Progresīvie" pārstāvji uzskata, ka komisijas secinājumi "pārliecinoši apstiprina iepriekš izteiktās aizdomas par valdības maldināšanu kokrūpnieku lietā". Un ka ar zemkopības ministra Armanda Krauzes (ZZS) panākto valdības atbalstu kokrūpniecības komersantiem "Latvijas valsts mežu" neiegūtie ieņēmumi ir gandrīz 50 miljoni eiro. Bet Krauze aizstāv toreiz valdības pieņemto lēmumu, sakot, ka svarīgi ir atbalstīt vietējos kokrūpniecības uzņēmumus un ka konkrētajās valdības sēdēs visa informācija visiem ministriem bijusi izvērtēšanai pieejama.
