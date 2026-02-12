Turpinot multikulturālo sadarbības projektu "Senču balsis", bungu un dūdu grupa "Auļi" kopā ar japāņu dziedātāju Čitosi Hadžimi (Chitose Hajime) laidusi klajā minialbumu "Voices of Amami Oshima".
Čitose Hadžime ir Japānā labi zināma dziedātāja no valsts dienvidu salas Amami Ošima (Amami Oshima). Viņa lieliski pārvalda tai raksturīgo tradicionālo dziedāšanas tehniku, kā arī spēlē tikpat raksturīgu trīsstīgu instrumentu sanšinu (sanshin), kas ir radniecīgs starptautiski vairāk zināmajam šamisenam. Čitose ir arī mūzikas autore, kura tradicionālās japāņu salu dziesmas sapludina kopā ar novatoriskām izpausmēm. Viņas daiļrade sakņota tradicionālajā dziedāšanas tehnikā, ko dēvē par guinu (guin) un kurai raksturīgas izteiktas vokālās intonācijas un vibrato.
Hadžime ar savu dzidro un vienlaikus spēcīgo balsi pamatā ataino dabas skaistumu, taču tradicionālo dziesmu tēmu lokā var būt arī, piemēram, pamācības bērniem, pasmagās darba ikdienas apdziedāšana vai pat humoristiskas noskaņas, jo būtībā
tās ir galda dziesmas radu un draugu lokam.
Salinieku dziesmu pasniegšanas veids spēj aizkustināt gan japāņu, gan arī citu valstu klausītāju sirdis.
Amami Ošimas salas tautas mūzikas stils tiek dēvēts par šimautu (shimauta). Tas ir saliktenis no vārdiem "šima" jeb "sala" un "uta" jeb "dziesma", taču amami dialektā ar vārdu "šima" tiek saprasts arī salu apdzīvojošās cilvēku kopienas jēdziens, līdz ar to stila apzīmējumu "šimauta" var tulkot gan kā "salas dziesma", gan kā "ciemata dziesma".
Abu dzimumu vokālistu gadījumā tam raksturīgs falseta dziedājums, ko bieži papildina piedziedātāji un kura pavadījumam tiek izmantots strinkšķināmais stīgu instruments sanšins, ko spēlē ar bambusa mediatoru.
Interese par lokālajiem dialektiem un tajos dziedamām dziesmām palielinājusies gan Japānā, gan ārpus tās robežām,
veicinot arī tūristu interesi par šo fenomenu.
"Auļu" un Čitoses Hadžimes sadarbība notika ar Japānas mūzikas aģentūras "Harmony Fields" starpniecību. 2019. gadā tā organizēja grupas tūri Japānā. Sirsnīgā uzņemšana un iedvesmojošās sarunas ar vietējiem cilvēkiem atstāja uz "Auļu" dalībniekiem paliekošu iespaidu un radīja vēlmi turpināt Japānas kultūras iepazīšanu. Aģentūra "Harmony Fields" palīdzēja atrast vietējo mūziķi tieši projektam "Senču balsis". Un tā ir kompānijas "Universal Music Japan" partnerizdevniecības "Office Augusta Co., LTD." pārstāvētā māksliniece Čitose Hadžime.
"Minialbuma pirmo dziesmu "Watasha" sākotnēji izdzirdēju Čitoses un japāņu popdziedātāja Kosukes Atari izpildījumā," — stāsta grupas "Auļi" vadītājs Kaspars Bārbals. "Mani tā uzreiz uzrunāja ar savu tīro enerģiju, šķita ļoti tuva tam, kā es izjūtu un saprotu "Auļu" mūziku. Nolēmu apvienot "Watasha" oriģinālo melodiju ar latviešu tautas dejas melodiju "Eņģelītis", pārliekot to no mažora uz minoru un piešķirot tādu kā viduslaikiem raksturīgāku noskaņu."
"Man savukārt ārkārtīgi iedvesmojoša melodija šķita dziesmai "Hohnen bushi", kas mūsu minialbumā iekļauta kā otrā," — saka grupas "Auļi" dalībnieks Mārtiņš Miļevskis. "Pati dziesma gan likās mazliet par garu, tāpēc nolēmu to saīsināt. Tā kā nerunāju japāņu valodā, vēlāk sapratu, ka biju nejauši izņēmis ārā ļoti svarīgu teksta daļu. Protams, ka tā bija jāatjauno. Un tad skaņdarba otrajā daļā iekļāvu arī mūsu tautasdziesmu, kas tagad skan vienlaikus ar Čitoses unikālo dziedājumu.
Eksperiments izdevās pārsteidzoši labi un piešķīra dziesmai dziļu un bagātīgu faktūru."
"Iesākumā biju pilnīgi apjucis," — savos iespaidos par jauno sadarbību un konkrēti par minialbuma trešo dziesmu "Yoisura bushi" dalās arī "Auļu" dalībnieks Edgars Kārklis. "Nespēju uzreiz saprast ne "Yoisura bushi" struktūru, ne taktsmēru. Klausījos to atkal un atkal, rūpīgi analizēju un tikai tad sāku aranžēšanas procesu. Man bija būtiski cienīt oriģinālo materiālu un saglabāt tā kodolu neskartu, vienlaikus pievienojot "Auļu" skanējumu tā, lai tas papildinātu un pastiprinātu dziesmu. Īpaši patīk tas, ka Hadžime ne tikai dzied, bet arī spēlē sanšinu. Tas piešķir skaistu, atšķirīgu nokrāsu un izceļ Amami Ošimas tradicionālās mūzikas garu."
"Ļoti priecājos, ka manas dzimtās salas tautas dziesma jeb šimauta nonākusi arī līdz Latvijai,
un šajā satikšanās brīdī pāri jūrai ir piedzimis jauns skanējums," — rezumē japāņu dziedātāja Čitose Hadžime. "Pateicoties šai brīnišķīgajai saiknei, es arī pati no jauna esmu atklājusi šimautas šarmu un skaistumu, vēlreiz sajutusi tās bezgalīgo potenciālu. Esmu no sirds pateicīga un sajūsmināta par šo iespēju un atkal un atkal klausos jauno ierakstu, ar nepacietību gaidot to dienu, kad varēšu uzstāties kopā ar "Auļiem" koncertā!"
Šī ir jau otrā sadarbība atjaunotā projekta "Senču balsis" tā dēvētajā otrajā sezonā. Pērnā gada nogalē nāca klajā tās pirmais minialbums "Voices of Ghana", kurā "Auļi" sadarbojās ar Rietumāfrikas valsts Ganas dziedātāju Abianu.
Jaunais minialbums "Voices of Amami Oshima" noklausāms visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu