Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam olimpisko spēļu sacensībās nebūs atļauts startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti Krievijas agresijas karā nogalinātie ukraiņu sportisti, taču viņam būs ļauts sacensībās nēsāt melnu rokas apsēju, otrdien paziņoja Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK).
SOK norādīja, ka šāds risinājums esot kompromiss. Organizācijas pārstāvis Marks Adamss sacīja, ka komiteja centusies uz sportista vēlmi reaģēt ar līdzcietību un sapratni. Viņš uzsvēra, ka Heraskeviča nostāja jau ir redzama gan sociālajos medijos, gan treniņos, kā arī SOK neierobežo sportista izteikumus preses konferencēs vai ārpus sacensībām.
Heraskevičs, kurš bija Ukrainas delegācijas karognesējs olimpisko spēļu atklāšanā, iepriekš solīja sacensību laikā pievērst uzmanību Krievijas karam Ukrainā. Tomēr sportists pirmdien sociālajos medijos paziņoja, ka
SOK aizliegusi izmantot ķiveri ar nogalināto sportistu attēliem, jo to uzskata par politiska vēstījuma paušanu.
27 gadus vecais skeletonists, kurš pērn pasaules čempionātā izcīnīja ceturto vietu un tiek minēts starp medaļu pretendentiem, tuvākajās dienās piedalīsies treniņbraucienos un sacensībās.
Nav zināms, vai viņš izmantos iespēju sacensībās nēsāt melnu rokas apsēju. SOK skaidroja, ka iepriekš šādi apsēji nav bijuši atļauti, taču šajā gadījumā pieļauts izņēmums. Ja sportists izvēlēsies to lietot, uz apsēja nedrīkstēs būt teksts vai simboli.
Heraskevičs norādīja, ka ķivere ir veltījums bojāgājušajiem sportistiem, no kuriem daļa bijuši arī Jaunatnes olimpisko spēļu medaļnieki. Uz ķiveres redzami, piemēram, daiļslidotāja Dmitro Šarpara, boksera Pavlo Iščenko un hokejista Oleksija Loginova attēli. Kā skaidroja sportists, daļa no viņiem gājuši bojā frontē, bet viens — sniedzot palīdzību citiem.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicās Heraskevičam par uzmanības pievēršanu kara cenai, uzsverot, ka tas ir atgādinājums pasaulei par notiekošo. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos tīklos publicēja ķiveres attēlus, bet Heraskevičs pateicās Latvijai par atbalstu un atgādināja, ka Ukrainas skeletona attīstība savulaik sākusies ar Dukuru ģimenes palīdzību Latvijā.
Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs aģentūrai AFP šomēnes sacīja, ka, saskaņā ar jaunākajiem datiem, Krievija ir nogalinājusi "vairāk nekā 650 sportistu un treneru".
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.