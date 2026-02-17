Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde izsludinājusi meklēšanu bezvēsts pazudušajam 1977. gadā dzimušajam Aleksejam Beļajevam.
Vīrietis kopš februāra sākuma nav atrodams savā dzīvesvietā Rīgā, Andreja Saharova ielā.
Pazīmes — aptuveni 175 cm garš, kalsnas miesasbūves, ar īsiem sirmiem matiem un sirmu bārdu. Prombūtnes brīdī bija ģērbies zilā džemperī un zilās džinsa biksēs.
Policija aicina iedzīvotājus aplūkot vīrieša fotogrāfijas un ziņot, ja ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot uz tālruņa numuru 112.
