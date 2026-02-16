14. februārī tiešraidē par Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" uzvarētāju kļuva Atvara, iegūstot pirmo vietu gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā, un jau 14. maijā ar dziesmu "Ēnā" pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas pilsētā Vīnē.
Konkursa "Supernova" fināla rezultātus noteica skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā:
- Atvara — 1. vieta skatītāju balsojumā, 1. vieta žūrijas vērtējumā.
- "Kautkaili" — 2. vieta skatītāju balsojumā, 2. vieta žūrijas vērtējumā.
- Emilija — 3. vieta skatītāju balsojumā, 3. vieta žūrijas vērtējumā.
- Robert Ox — 4. vieta skatītāju balsojumā, 4. vieta žūrijas vērtējumā.
- Miks Galvanovskis — 5. vieta skatītāju balsojumā, 7. vieta žūrijas vērtējumā.
- TIKASHA SAKAMA — 7. vieta skatītāju balsojumā, 5. vieta žūrijas vērtējumā.
- "ELPO" — 8. vieta skatītāju balsojumā, 6. vieta žūrijas vērtējumā.
- "De Mantra" — 6. vieta skatītāju balsojumā, 10. vieta žūrijas vērtējumā.
- LEGZDINA — 9. vieta skatītāju balsojumā, 9. vieta žūrijas vērtējumā.
- Krisy — 10. vieta skatītāju balsojumā, 8. vieta žūrijas vērtējumā.
Izlozē noskaidrots, ka Atvaras dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā.
Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls — 16. maijā.
"Supernova" ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. "Supernova" pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus "Eirodziesma" (2000—2012) un "Dziesma" (2013—2014).
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu