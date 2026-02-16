Pirmdien Latvijā gaidāms pārsvarā mierīgs, bet auksts laiks — Latgalē diena būs lielākoties saulaina, kamēr citviet valstī debesis būs vairāk mākoņainas un vietām arī nedaudz snigs, prognozē sinoptiķi. Laikapstākļus nosaka anticiklons, tādēļ saglabāsies lēns vējš vai bezvējš.
Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz -3..-10 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vējš būs minimāls un gaiss iesils līdz aptuveni -6 grādiem. Bezvēja apstākļu dēļ, īpaši pilsētās, iespējama slikta gaisa kvalitāte.
Tikmēr aizvadītajā naktī un rīta stundās daudzviet reģistrēts stiprs sals un pārspēti aukstuma rekordi. Liepājā un Rucavā otro nakti pēc kārtas labots 16. februāra minimālās temperatūras rekords. Liepājas novērojumu stacijā līdz pulksten 5 fiksēti -24 grādi, savukārt Rucavā temperatūra noslīdēja līdz -26,1 grādam — tik zema temperatūra šajā datumā tur reģistrēta pirmo reizi.
Aukstākais rīts bija Latgalē. Daugavpils meteostacijā piecos no rīta
termometra stabiņš noslīdēja līdz -29,6 grādiem.
Dienvidkurzemes novadā minimālā temperatūra bija ap -25 grādiem, bet Daugavpils apkaimē un Ludzas novadā vietām -27..-28 grādi, liecina ceļu uzturētāju dati.
16. februāra aukstuma rekords Daugavpilī un Latvijā kopumā ir -33,8 grādi, kas reģistrēts 1979. gadā.
Debesis valstī pārsvarā ir apmākušās, taču Liepājas pusē un daļā Latgales tās skaidrojas. Vietām novērots neliels sniegs un dūmaka. Sniega sega valstī ir ļoti nevienmērīga — no sešiem līdz septiņiem centimetriem piekrastē un ziemeļos līdz vairāk nekā pusmetram vietām Latgalē, kur Dagdā reģistrēti 57 centimetri sniega.
Bezvēja apstākļos daudzviet pasliktinās gaisa kvalitāte. Rēzeknē tā novērtēta kā slikta līdz īpaši slikta, un sinoptiķi brīdina, ka rīta stundās, pieaugot satiksmei un apkures intensitātei, gaisa kvalitāte var pasliktināties arī citās pilsētās.
Svētdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā bija no -0,7 grādiem Kolkā līdz -12 grādiem Staļģenē.
Eiropā tikmēr novērots liels temperatūras kontrasts — 15. februārī Krētā gaiss iesila līdz +26 grādiem, bet Norvēģijas ziemeļos un Krievijā naktī uz pirmdienu sals sasniedza attiecīgi -34 un -36 grādus.
