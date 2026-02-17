Mežaparka Lielajā estrādē 6. augustā uzstāsies dīdžejs un dziesmu autors Kalvins Heriss (Calvin Harris), informēja pasākuma rīkotāji.
Plānots, ka šī būs viņa vienīgā uzstāšanās Baltijas valstīs.
Heriss tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem 21. gadsimta elektroniskās deju mūzikas māksliniekiem. Viņa skaņdarbi straumēšanas platformās atskaņoti vairāk nekā 56 miljonus reižu.
Mākslinieks saņēmis 14 "MTV VMA" nominācijas, no kurām divas pārvērtušās uzvarās, kā arī piecas "Grammy" nominācijas un vienu "Grammy" balvu par labāko video kategorijā "We Found Love".
