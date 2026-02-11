Kanādas rietumos, Britu Kolumbijas provinces Tamblerridžas pilsētā otrdien notikusi apšaude skolā un kādā dzīvojamā mājā. Kopumā nogalināti deviņi cilvēki, bet vēl desmitais bojāgājušais ir uzbrucējs, paziņojusi Karaliskā Kanādas jātnieku policija (RCMP).
Policija informē, ka seši cilvēki tika atrasti nošauti Tamblerridžas vidusskolā. Vēl viens ievainotais nomira ceļā uz slimnīcu. Savukārt netālu esošā dzīvojamā mājā, kas, pēc izmeklētāju domām, ir saistīta ar notikušo, atrasti vēl divi nogalināti cilvēki.
Aizdomās turētais atrasts miris skolā ar paša radītu šautu ievainojumu. Varas iestādes norāda, ka uzbrucēja identitāte ir zināma, taču plašāka informācija pagaidām netiek izpausta, lai nekaitētu izmeklēšanai. Iepriekš izplatītā ārkārtas brīdinājumā uzbrucējs raksturots kā sieviete kleitā ar brūniem matiem.
Apšaudē ievainoti vismaz 25 cilvēki, no kuriem divu stāvoklis raksturots kā smags vai dzīvībai bīstams. Daļa cietušo nogādāti slimnīcās ar helikopteriem.
Uzbrukuma laikā iedzīvotājiem tika dots rīkojums palikt telpās un aizslēgt durvis. Vēlāk brīdinājums atcelts, policijai paziņojot, ka citi aizdomās turētie netiek meklēti.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs notikušo nodēvēja par šausminošu traģēdiju un paziņoja, ka ir sagrauts par notikušo. Viņš atcēlis plānoto vizīti uz Minhenes drošības konferenci Vācijā. Britu Kolumbijas premjers Deivids Ebi savukārt uzsvēra, ka valdība sniegs visu nepieciešamo atbalstu cietušajiem un kopienai.
Tamblerridža ir neliela pilsēta ar aptuveni 2400 iedzīvotāju. Tā atrodas vairāk nekā 1000 kilometru attālumā no Vankūveras. Vietējās amatpersonas uzsver, ka šis notikums smagi skāris cieši saliedēto kopienu. Skolas pilsētā būs slēgtas līdz nedēļas beigām.
Policija turpina izmeklēšanu, un uzbrukuma motīvs pagaidām nav zināms.
