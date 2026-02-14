Latvijas vīriešu hokeja izlase olimpisko spēļu turnīra otrajā mačā ar 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) pārspēja Vācijas valstsvienību.
Latvijas valstsvienībai divus vārtus guva Dans Ločmelis, bet pa reizei precīzi bija Eduards Tralmaks un Renārs Krastenbergs. Vācijas izlases rindās ar vārtu guvumiem izcēlās Lukass Reihels, Lukass Kalbe un Tims Šticle.
Latvijas izlases vārtos maču sāka Artūrs Šilovs, kuru trešajā minūtē pretuzbrukumā pārspēja minūtē pārspēja Lukass Reihels. Jau pēc 20 sekundēm Kristiāns Rubīns atstāju Latvijas izlase mazākumā, tomēr to izdevās izturēt.
Latvijas izlase izlīdzinājumu panāca 12. minutē, kad skaitliskajā vairākumā no vārtu priekšas precīzs pēc Zemgus Girgensona un Renāra Krastenberga piespēlēm bija Ločmelis.
Vācijas vadība vadību atguva 17. minūtē, kad Latvijas spēlētāju kļūdu izmantoja Kalbe.
Otrā perioda otrajā minūtē Latvijas izlase ieguva savu otro vairākumu, kuru realizēt gan neizdevās, turklāt tā beigās Oskars Batņa nopelnīja divu minūšu noraidīju. Latvieši mazākumu izturēja un sestajā minūtē varēja panākt izlīdzinājumu, tomēr Mārtiņa Dzierkala metienu no tuvas distances atvairīja Filips Grūbauers.
Perioda septītajā un astotajā minūtē vācieši divas reizes pārkāpa noteikumus un Latvijas izlase ieguva skaitlisko pārsvaru pieci pret trim, ko ar teicamu metienu vārtu tuvajā augšējā stūrī vārtu guvumā pārvērta Ločmelis.
Lieliska iespēja atgūt vadību Vācijas izlasei bija perioda 11. minūtē, kad vienatnē pret Šilovu izgāja Leons Draizaitls, taču latviešu vārtsargs šajā duelī bija pārāks.
Otrās trešdaļas 12. minūtē pēc Kristapa Zīles pārkāpuma Latvijas izlase vēlreiz palika mazākumā, un arī to izdevās izturēt bez zaudētiem vārtiem, reizi Latvijas izlasi glābjot vārtu konstrukcijai.
Lielisku iespēju pirmo reizi izvirzīties vadībā Latvijas izlase neizmantoja perioda 15. minūtē, kad izgājienā trīs pret vienu pārāks bija Grūbauers.
Trešo periodu aktīvāk iesāka Vācijas izlase, kas jau pirmajā minūtē aizskrēja pretuzbrukumā divatā pret vienu Latvijas hokejistu, tomēr aizsarga vietā palikušais Kaspars Daugaviņš spēja kritienā pārtvert bīstamu piespēli uz vārtu priekšu, bet trešajā minūtē Šilovs neitralizēja vēl vienu izgājienu vienatnē uz viņa vārtiem.
Noslēdzošās trešdaļas septītajā minūtē Roberts Mamčics pārkāpa noteikumus pret Draizaitlu, bet mazākumu izdevās izturēt, turklāt tā laikā Uvis Balinskis pretuzbrukumā bīstami apdraudēja Vācijas izlases vārtus. Īsi pēc mazākuma Tralmaks pēc Girgensona piespēles pa labo malu izrāvās uz vārtu priekšu un ar precīzu metienu vārtu tālajā augšējā stūrī panāca 3:2, bet mača 52. minūtē Krastenbergs no vārtu priekšas bija precīzs pēc Alberta Šmita un Daugaviņa piespēlēm.
Spēles 58. minūtē Vācijas izlase nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju un Tims Šticle ar rikošeta palīdzību vienus vārtus atguva. Arī turpinājumā vācieši spēlēja bez vārtsarga, tomēr Latvijas izlase uzvaru nosargāja.
Šodien C grupā spēli aizvadīs arī ASV un Dānijas hokejisti.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase turnīra pirmajā spēlē ar 1:5 piekāpās ASV, bet vācieši ar 3:1 pārspēja Dāniju.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
