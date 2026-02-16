Labklājības ministrija (LM) ar kampaņu "Nolaid slieksni" divu gadu laikā par 700 000 eiro plāno palielināt sabiedrības izpratni par diskriminācijas izpausmēm, īpaši izceļot pārklājošās diskriminācijas atpazīšanu.
Kampaņa tiks atklāta 18. februārī.
Papildus diskriminācijas atpazīšanai iedzīvotāji tiks mudināti pievērst uzmanību arī saviem aizspriedumiem jeb "sliekšņiem", kas var kļūt par šķērsli citiem. Kampaņas laikā visā Latvijā paredzēti dažādi pasākumi gan tiešsaistē, gan klātienē.
Kampaņu "Nolaid slieksni" LM īsteno Eiropas Sociālā fonda Plus projektā "Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei", un tās kopējās izmaksas ir 700 000 eiro.
Tiesībsarga biroja skaidrojumā norādīts, ka netiešā diskriminācija veidojas tad, ja šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse kādu sabiedrības grupu nostāda īpaši nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar citām. Šādos gadījumos noteikumi formāli attiecas uz visiem, taču praksē nesamērīgi ietekmē noteiktas grupas. Piemēram, prasība oficiantēm valkāt īsus svārkus var izslēgt musulmaņu vai gados vecākas sievietes. Tomēr tas nav uzskatāms par diskrimināciju, ja prasība ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi un samērīgiem līdzekļiem.
Savukārt pārklājošā diskriminācija rodas situācijās, kad persona saskaras ar nevienlīdzīgu attieksmi vairāku faktoru dēļ vienlaikus, piemēram, vecuma, dzimuma un invaliditātes dēļ. Šādos gadījumos šie faktori pastiprina viens otra ietekmi, padarot nevienlīdzību sarežģītāku un dziļāku.
