Latvijas hokeja izlases treneris Sandis Ozoliņš un viņa bijusī sieva Sandra pēc aptuveni piecus gadus ilgas tiesvedības panākuši izlīgumu par kopīgo īpašumu sadali, ziņo izdevums "Privātā Dzīve".
Strīds noslēdzies janvāra beigās, kad notikusi pēdējā tiesas sēde mantisko jautājumu lietā.
Informāciju par tiesas apstiprināto izlīgumu sniedzis Sandras Ozoliņas advokāts Andis Pauniņš. Viņš skaidrojis, ka teorētiski lēmumu vēl iespējams pārsūdzēt desmit dienu laikā, tomēr praktisku iemeslu tam neesot, jo izlīgumā noteiktās saistības jau ir izpildītas.
Lai gan viņu laulība bija izbeigta jau pirms 14 gadiem, starp bijušajiem laulātajiem radās domstarpības par īpašumiem.
Sandra Ozoliņa tiesā pieprasīja gandrīz 1,7 miljonus eiro un 45% uzņēmuma "Golf & Kart" kapitāldaļu. Savulaik, sākoties lietas izskatīšanai, Sandis Ozoliņš atzina, ka šāda prasība viņam būtu ļoti sarežģīta.
