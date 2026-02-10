LTV žurnāliste Eva Johansone šobrīd ar ģimeni dzīvo Kalifornijā un intervijā žurnālam "Jauns OK" dalījusies iespaidos par dzīvi ASV un atšķirībām, ko izjūt, salīdzinot ar Latviju.
Viņa Kalifornijas pilsētu Santabarbaru raksturo kā vidi, kur cilvēki ikdienā ir pozitīvāki, vairāk bauda dzīvi un apkārtējo dabu. Žurnāliste uzskata, ka šādu attieksmi un savstarpēju laipnību būtu vērtīgi biežāk redzēt arī Latvijā. Viņasprāt, pat sarežģītās situācijās iespējams saglabāt cieņpilnu un cilvēcīgu komunikāciju.
"Kad uz mirkli biju Latvijā, sajutu, cik agresīvi komunicējam, to var just arī ceļu satiksmē un publiskajā telpā. Ikdienā dzīvojot Rīgā, to vispār nejutu, bet, iebraucot pēc ilgas prombūtnes, ļoti skaudri sajutu," stāsta Johansone.
Vienlaikus viņa norāda, ka Latvija ārvalstīs kļūst arvien atpazīstamāka — cilvēkiem bieži ir priekšstats par valsti, un starptautiskajos medijos redzami Latvijas pārstāvji un eksperti. Tas raisot lepnumu par savu valsti.
Eva Johansone kopš 2017. gada ir precējusies ar mākslinieku Voldemāru Johansonu, ģimenē aug divi bērni.
