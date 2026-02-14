Lielbritānijas pilsoni Lūsiju Harisoni ASV nāvējoši sašāvis viņas tēvs pēc strīda par ASV prezidentu Donaldu Trampu, izskanējis Češīras koroneru tiesā Apvienotajā Karalistē.
23 gadus vecā jauniete no Voringtonas janvāra sākumā bija ieradusies Teksasā, lai apciemotu tēvu Krisu Harisonu. Traģiskais incidents notika 10. janvārī viņa mājās Prosperas pilsētā netālu no Dalasas. Lūsija tika sašauta krūtīs un no gūtajiem ievainojumiem nomira.
Jaunietes draugs Sems Litlers, kurš bija devies ceļojumā kopā ar viņu, tiesā stāstīja, ka notikuma dienas rītā starp Lūsiju un tēvu izcēlies ass strīds par politiku. Viņš piebilda, ka meiteni jau iepriekš satraukušas tēva runas par ieroča turēšanu.
Litlers stāstīja, ka 10. janvāra rītā strīda laikā par Trampu viņa draudzene tēvam jautājusi: "Kā tu justos, ja es būtu tā meitene šajā situācijā un būtu seksuāli izmantota?"
Tēvs atbildējis, ka viņam ir vēl divas meitas, kuras dzīvo kopā ar viņu, tādēļ tas viņu tik ļoti nesatrauktu. Pēc tā Lūsija kļuvusi emocionāla un aizgājusi uz augšstāvu.
Pēc Litlera teiktā, vēlāk tajā pašā dienā, neilgi pirms došanās uz lidostu, tēvs paņēmis meitu aiz rokas un ievedis savā guļamistabā.
Pēc dažām sekundēm atskanējis šāviens.
Ieskrienot istabā, viņš ieraudzījis Lūsiju guļam uz grīdas, bet tēvs bijis šoka stāvoklī un saucis palīgā.
Rakstiskā paziņojumā Kriss Harisons skaidrojis, ka tajā dienā bija lietojis alkoholu un vēlējies meitai parādīt sev piederošu pistoli, kuru glabājis drošībai. Viņš apgalvo, ka šāviens atskanējis brīdī, kad ieroci pacēlis, un ka neatceras, vai pirksts bijis uz mēlītes.
Policijas darbinieki notikuma vietā konstatējuši alkohola smaku,
un novērošanas kameras fiksējušas alkohola iegādi tajā dienā.
ASV zvērināto žūrija vēlāk nolēma neizvirzīt apsūdzības pret tēvu.
Lūsijas māte Džeina Koutsa meitu raksturoja kā dzīvespriecīgu un aizrautīgu jaunieti, kurai rūpējušas sev svarīgas tēmas un kura labprāt iesaistījusies diskusijās.
