Trešdienas vakarā, kā arī naktī uz ceturtdienu Latgalē un Sēlijā gaidāma ilgstoša snigšana, liecina sinoptiķu prognozes.
Latgales dienvidos varētu izveidoties 5—7 centimetrus bieza svaiga sniega sega, un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šai teritorijai izsludinājis dzelteno brīdinājumu. Ceturtdien sniegs vietām Latgalē turpināsies arī dienā, savukārt citviet Latvijā būtiski nokrišņi nav paredzēti.
Ceturtdien dažviet debesis skaidrosies un uzspīdēs saule — visvairāk saules gaidāms valsts ziemeļu daļā. Dominēs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies — dienā tā būs no 0 grādiem Dienvidlatgalē līdz aptuveni -6 grādiem atsevišķos Ziemeļvidzemes rajonos un Kurzemes piekrastē pie Rīgas līča.
Galvaspilsētā trešdienas vakarā vēl snigs, bet ceturtdien nokrišņi vairs nav prognozēti, un brīžiem debesis var skaidroties. Pie lēna līdz mērena ziemeļaustrumu vēja gaisa temperatūra naktī Rīgā nebūs zemāka par -8 grādiem, bet dienā tā pakāpsies līdz aptuveni -3 grādiem.
