Vispirms vēlos atkārtoti norādīt – Eiropas Komisijas piedāvātā solidaritātes mehānisma ietvaros Latvijai nav pienākuma uzņemt patvēruma meklētājus no citām dalībvalstīm un nav arī paredzētas sankcijas vai sodi par šādu personu neuzņemšanu.

Solidaritātes mehānisms nepārprotami un melns uz balta paredz, ka dalībvalstis var izvēlēties no trim solidaritātes veidiem, kā tās sniegs atbalstu tām dalībvalstīm, kas saskaras ar migrācijas spiedienu. 

Tādēļ Latvija no 2026. gada jūlija solidaritātes mehānisma ietvaros piedalīsies ar atbalstu citām ES dalībvalstīm – nepieciešamības gadījumā sniedzot savu ekspertu zināšanas un nodrošinot tehnisko atbalstu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē