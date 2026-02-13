Kādā Ropažu novada izglītības iestādē izcēlies konflikts starp diviem skolēniem, kura risināšanā iesaistījusies arī pašvaldība.
Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Salnāja norādīja, ka incidents redzams skolas videonovērošanas kameru ierakstos. Tūlīt pēc notikušā situācijas risināšanā iesaistījās skolas darbinieki, tostarp sociālais pedagogs. Pēc pārrunām skolēni turpināja mācības.
Par notikušo informēta Valsts policija.
Skolas pārstāvji sazinājušies ar konfliktā iesaistīto bērnu vecākiem, informējot gan par situāciju, gan par iespējām vērsties tiesībsargājošajās iestādēs.
Izglītības iestādes rīcībā esošā informācija liecina, ka nesaskaņas starp skolēniem veidojušās jau iepriekš un to cēloņi saistīti ar notikumiem ārpus mācību procesa.
Skolai zināms arī par ar šo gadījumu saistītu ierakstu ārstniecības iestādē.
Saistībā ar incidentu Ropažu novada domes priekšsēdētāja Signe Grūbe sasaukusi ārkārtas sanāksmi, kurā piedalījās skolas pārstāvji, pašvaldības policija, sociālais dienests, bāriņtiesa, izglītības jomas speciālisti, kā arī domes vadība un izpilddirekcija.
Nepilngadīgo datu aizsardzības dēļ plašāka informācija par iesaistītajiem netiek izpausta.
Skola turpina sadarboties ar atbildīgajām iestādēm un strādā pie situācijas risināšanas, kā arī atbalsta nodrošināšanas visām iesaistītajām pusēm.
