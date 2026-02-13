Kopumā projekta 14. gadā Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) konkursā tika saņemti 25 projektu pieteikumi. Stāstus par Latviju veidos Linda Veinberga un Dāvids Ernštreits, Kristīne Briede, Līva Klepere, Anna Konovalova un Edgars Haritončenko.
"2026. gada konkursam pieteikto tematu vidū izteikti dominē cilvēkstāsti – stāsti par dzīvi mainošām izvēlēm, pieaugšanu, tradīcijām un ierastās lietu kārtības izjukšanu. Izvēlētā filmu izlase piedāvās iespēju aplūkot mūsdienu Latviju no mīlestības un rūpju perspektīvas, ļaujot ieskatīties dažādās kopienās un sabiedrības daļās, kuras vieno rūpes un atbildība par to, kas katrai no tām ir būtisks," saka projekta vadītāja Agnese Zapāne.
Konkursā "Latvijas kods. Latvija šodien" atbalstītie projekti:
"Sofija un dinozaurs" (rež. Linda Veinberga un Dāvids Ernštreits)
Maza, bet aktīvu cilvēku kopa var paveikt neticami daudz. Pat noturēt pie dzīvības lībiešu valodu, kurā sarunāties spēj divdesmit, varbūt trīsdesmit cilvēku visā pasaulē. Kas viņus motivē, kā tas ir iespējams? Jaunības degsme un romantika pievelk pie citādā, pie iespējas atšķirties, būt kaut kādā ziņā īpašam. Piederība mazai kopienai ar savu valodu un kultūru to ļauj. Pieaugot vairumam šī degsme apdziest ikdienas pienākumos. Taču ne visiem.
"Latvijas krikets" (rež. Kristīne Briede)
Krikets ir otra populārākā sporta spēle pasaulē, tomēr Latvijā tas nav bijis ne īpaši pazīstams, ne populārs līdz brīdim, kad pēdējos gados strauji augošā indiešu kopiena tam pievērsusi pastiprinātu uzmanību. Krikets tiek spēlēts ne tikai parkos un zālienos, bet arī Latvijas izlases sastāvā, pārstāvot Latviju starptautiskos turnīros. Šobrīd Latvijas kriketa izlasi veido spēlētāji, kuru vidū nav Latvijas pilsoņu, tomēr Latvijas Kriketa federācija šā sporta veida attīstībā saskata spožu nākotni.
"SOS mamma" (rež. Līva Klepere) – debijas filma
Būt par mammu ir darbs, un šādam apgalvojumam varētu piekrist ikviena māte, taču Valmieras SOS ciemata darbinieces patiešām saņem atalgojumu par mātes pienākumu veikšanu. Dēvētas par mammām, omēm vai auklēm, SOS ciemata sociālās darbinieces ir sievietes, kuras 24 stundas diennaktī kalpo kā ļoti vajadzīgs patvērums bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nonākuši SOS ciemata aprūpē. Sekojot šim aicinājumam, sievietes pārvar izdegšanu, bioloģisko bērnu greizsirdību un pašu pagātnes traumas, kas bieži vien novedušas pie šīs profesijas izvēles. Viņas strādā ar vissarežģītākajiem bērniem, kuri Valmieras ciematā nonākuši no visas Latvijas.
"Dialogi" (rež. Anna Konovalova un Edgars Haritončeko) – debijas filma
Filma plānota kā pētījums, kas caur novērojumiem pilsētvidē, ielu intervijām un filmētām draugu sarunām pēta Rīgā dzīvojošu jaunu cilvēku vecumā no 20 līdz 35 gadiem pieredzi un attieksmi pret tuvību, attiecībām un mīlestību interneta laikmetā.
