Vervētāji un propagandisti, kas iepriekš apkalpoja Krievijas algotņu bandu "Vagner", tagad nodrošina Kremļa organizētās diversiju operācijas Eiropā, atsaucoties uz rietumvalstu izlūkdienestiem, pirmdien vēsta laikraksts "Financial Times" (FT).
Laikraksts norāda, ka pēc bandas vadoņa Jevgēņija Prigožina neveiksmīgā dumpja 2023. gada jūnijā un viņa nāves "Vagner" statuss joprojām esot nenoteikts.
Taču avoti stāsta, ka "Vagner" vervētājiem, kas "specializējušies pierunāt jaunus cilvēkus no Krievijas nomalēm karot Ukrainā", dots jauns uzdevums - vervēt ekonomiski neaizsargātus eiropiešus diversiju veikšanai NATO dalībvalstu teritorijā.
Krievijas militārais izlūkdienests (GRU) izmanto tā rīcībā esošos "talantus", kas iepriekš apkalpojuši "Vagner", FT pastāstījis kādas rietumvalsts izlūkdienesta darbinieks.
GRU un Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) ļoti aktīvi meklē "vienreiz lietojamos" aģentus Eiropā, lai sētu haosu, norāda laikraksts.
Pēdējo divu gadu laikā Krievija paplašinājusi destabilizācijas kampaņu visā Eiropā, ar mērķi vājināt rietumvalstu apņēmību atbalstīt Ukrainu tās cīņā pret krievu agresiju un izraisīt sociālos nemierus, piebilst FT.
Ņemot vērā to, ka pēc Krievijas diplomātu izsūtīšanas kampaņām no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu galvaspilsētām ievērojami sarucis krievu slepeno aģentu skaits, Krievijas izlūkdienesti arvien biežāk izmanto starpnieku pakalpojumus. Īpaši efektīvs, lai arī primitīvs, instruments izrādījies "Vagner" tīkls.
Kā stāsta FT avoti, "Vagner" aģentiem doti dažādi uzdevumi, sākot ar politiķu automobiļu un Ukrainai domātās humānās palīdzības noliktavu dedzināšanu un beidzot ar nacistu propagandistu lomas tēlošanu.
Vervēšanai parasti izmanto naudu un bieži tiek vervētas marginalizētas personības. "Vagner" bija gatavs vervētāju tīkls, kas "runāja viņu valodā", FT atzinusi kāda eiropiešu amatpersona.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu