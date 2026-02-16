Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Milānā olimpisko spēļu grupu turnīra pēdējā spēlē ar 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) zaudēja Dānijai, apakšgrupā ieņemot ceturto vietu.
Šobrīd C grupas pēdējo spēli aizvada ASV un Vācija. No tās vairs nav atkarīga Latvijas vieta apakšgrupā, taču tajā tiks noskaidrota Latvijas pretiniece izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā.
C grupā ASV ir seši punkti, Vācija, Dānija un Latvija guvušas pa trīs. Ņemot vērā savstarpējo maču iznākumus, Vācijai šobrīd otrā, Dānija - trešā, bet Latvija - ceturtā.
Latvijas izlases labā vārtus guva Kristaps Zīle un Eduards Tralmaks. Vārtus sargāja Artūrs Šilovs.
Jau spēles 23. sekundē pēc Latvijas hokejistu kļūdas aizsardzības zonā Niks Olesens izvirzīja vadībā Dānijas izlasi. Mazliet vēlāk Eduards Tralmaks atstāja Latvijas izlasi mazākumā, un tā beigās Mikels Ogords pretī vārtiem bija pirmais pie atlēkušās ripas un piektajā minūtē panāca 2:0.
Latvieši uz brīdi aktivizējās, taču bez panākumiem, turklāt trīsarpus minūtes pirms perioda beigām Dānijas hokejisti nostiprināja vadību. Olivers Bjorkstrands pie vārtiem palika bez nūjas, taču ar slidu piespēlēja ripu Nikolajam Ēlersam, kurš bija nekļūdīgs. Perioda beigās, 16 sekundes pirms došanās pārtraukumā, aizturētā soda laikā Kristaps Zīle izdarīja metienu no distances un ripa no Renāra Krastenberga nonāca vārtos - 1:3.
Otrā perioda septītajā minūtē pēc Zīles piespēles no kreisās puses uz tālo vārtu stabu ripu tīklā raidīja Tralmaks, kurš vēl vairāk samazināja dāņu pārsvaru. Trešdaļas vidū Latvijas izlase pirmo reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā vistuvāk vārtu guvumam bija Roberts Bukarts, taču viņam neizdevās savaldīt ripu, lai to raidītu tukšā vārtu stūrī.
Sanda Vilmaņa pārkāpumu dāņiem neizdevās pārvērst labvēlīgā rezultātā, turklāt pretinieki paši pārkāpa noteikumus pret Mārtiņu Dzierkalu, un vēlāk vairākumā spēlēja jau Latvijas izlase. Tajā pēc Dana Ločmeļa metiena ripa trāpīja pa vārtu konstrukciju. Trešdaļas beigās mazākumā jau spēlēja latvieši, jo divu minūšu sodu par ķeksēšanu saņēma Uvis Jānis Balinskis.
Latvijas hokejisti ar aktīvu spēli sāka trešo periodu, taču uzbrukumus ar gūtiem vārtiem noslēgt neizdevās. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divarpus minūtes, Šilovs tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, un Olesens ieraidīja ripu tukšos vārtos.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
