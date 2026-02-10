Elīna Ieva Bota Itālijā izcīna sudraba medaļu

Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota olimpisko spēļu pēdējā, ceturtā brauciena spējusi izcīnīt 2. vietu, bet Kendija Aparjode sacensības noslēdza 16. pozīcijā.
Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnījusi pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.
Kortīnā d'Ampeco zelta medaļu izcīnīja vāciete Jūlija Taubica, kura bija ātrākā visos četros braucienos, Botu summā apsteidzot par 0,918 sekundēm. Tikai 0,039 sekundes no Botas atpalika amerikāniete Ešlija Farkvarsone.
Kendija Aparjode olimpisko spēļu sacensības noslēdza 16. vietā.
Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
