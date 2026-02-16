Pēc lavīnas Austrijas rietumos nedēļas nogalē gājuši bojā divi snovbordisti, pirmdien paziņoja policija. Pēdējās dienās pēc spēcīgas snigšanas Alpos bijušas vairākas lavīnas ar upuriem.
Lavīnā iekļuva divi 37 gadus veci snovbordisti, kuri brauca ārpus trasēm Štūbajas ledājā Tiroles provincē, paraujot tos zem sniega, paziņoja policija.
Abi Austrijas pilsoņi tika izsludināti par pazudušiem, kad viņi neatgriezās no snovborda brauciena, un tika sākta plaša meklēšanas operācija ar suņiem un droniem.
Apraktie snovbordisti tika atrasti svētdienas vakarā, bet glābšanas dienesti "varēja tikai apstiprināt abu vīriešu nāvi", informēja policijā.
Pēc pēdējo dienu stiprās snigšanas šajā apgabalā pašlaik ir spēkā ceturtā līmeņa lavīnu bīstamības brīdinājums. Kopumā ir pieci brīdinājuma līmeņi.
Kaimiņvalstī Itālijā, kur patlaban norisinās ziemas olimpiskās spēles, svētdien divi slēpotāji gāja bojā, bet vēl viens atrodas smagā stāvoklī pēc tam, kad lavīna skāra nogāzi netālu no Kurmajēras.
Šajā sezonā lavīnās Austrijas, Francijas, Itālijas un Šveices Alpos gājuši bojā jau vairāki desmiti cilvēku.
