Dziedātāja Samanta Tīna pēc šķiršanās no uzņēmēja Artūra Brunava un Indijā pavadītā laika atgriezusies Latvijā un nolēmusi mainīt dzīvesvietu, lai sāktu jaunu dzīves posmu, vēsta izdevums "Kas Jauns".
Māksliniece atklāj, ka lēmums par pārvākšanos nav bijis viegls, tomēr ar laiku viņa sapratusi, ka vairs nespēj palikt līdzšinējā vidē. Vietai, kur piedzīvots daudz nozīmīgu brīžu, vairs neesot iepriekšējās piederības un drošības sajūtas, tādēļ viņa izvēlējusies doties tālāk.
Šis solis saistīts ar vēlmi atgūt savu telpu un identitāti. Dziedātāja norāda, ka, atgriežoties ierastajā vidē, tā vairs nav šķitusi kā mājas, tāpēc viņa apņēmusies sākt visu no jauna. Līdz ar pārmaiņām viņa gatava šķirties arī no daļas mantu un apģērba, jo iepriekšējais dzīves posms bijis emocionāli smags un atgādinājumi par to vairs nav nepieciešami.
Jau rudenī izskanēja runas par iespējamu krīzi laulībā, jo pāris ilgstoši nebija redzēts kopā. Toreiz tika skaidrots, ka iemesls varētu būt Brunava lielā aizņemtība darbā.
Vēlāk pati Samanta sociālajos medijos publiski apliecināja attiecību noslēgumu, publiskojot simbolisku vēstījumu par laulības gredzena noņemšanu. Viņa arī lika noprast, ka cilvēki ne vienmēr izrādās tādi, kā sākumā šķiet, un uzsvēra, ka agresija attiecībās nav pieņemama, vienlaikus norādot, ka plašākus komentārus nesniegs.
Uz jautājumu, vai Artūrs Brunavs attiecībās ar Samantu bijis agresīvs, viņš žurnālam "Privātā Dzīve" sacīja:
"Man ir ļoti žēl, ja Samanta tā ir jutusies un tādas ir viņas emocijas."
Vienlaikus viņš uzsvēra cieņu pret sievu, raksturojot viņu kā izcilu un profesionālu mākslinieci ar lielu talantu.
