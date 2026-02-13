Rēzeknes dome piektdien neatbalstīja Kultūras ministrijas (KM) piedāvājumu par valsts iesaisti koncertzāles "Gors" pārvaldībā kopā ar pašvaldību.
Deputāti noraidīja KM ierosinājumu par valsts līdzdalību SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" pamatkapitālā, kas paredzētu valstij iegūt 75% kapitāldaļu un noteicošu ietekmi uzņēmuma pārvaldībā. Tāpat dome nepiekrita priekšlikumam nodot valsts īpašumā Latgales vēstniecības "Gors" ēku Pils ielā 4, Rēzeknē, un tās aprīkojumu.
Vienlaikus dome aicināja KM izvērtēt citu sadarbības modeli — deleģēšanas līguma slēgšanu, kas ļautu valstij iesaistīties koncertzāles darbības nodrošināšanā, vienlaikus saglabājot līdzsvarotu un ilgtspējīgu sadarbību kultūrpolitikas mērķu īstenošanai.
Deputāti arī rosināja citām Latgales pašvaldībām apsvērt iesaisti profesionālās mākslas pieejamības un reģiona kultūrvides attīstības veicināšanā, izmantojot deleģēšanas līguma formu.
KM piedāvājumu domes sēdē atbalstīja tikai opozīcijas deputāti.
Ināra Groce (LZP/LRA/JKP) norādīja, ka valsts līdzdalība "Gora" pārvaldībā nodrošinātu prognozējamāku repertuāra plānošanu.
Savukārt koalīcijas pārstāvji, tostarp no mēra amata atstādinātais Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV), vairākkārt pauda neapmierinātību ar KM pārstāvja nepiedalīšanos sēdē, to vērtējot kā intereses trūkumu par Rēzekni. Deputāte Karīna Bartkeviča ("Kopā Latvijai"/LPV) uzsvēra, ka dome bijusi gatava diskusijai.
Kritika izskanēja arī par Ekonomikas ministrijas pārstāves Lindas Vitkauas sniegtajiem skaidrojumiem un kompetenci. Viņa sēdē piedalījās attālināti.
Bartaševičs arī apgalvoja, ka "viss, kas notiek ap Rēzekni, ir saistīts ar demokrātijas bērēm", tāpēc koalīcijas politiķi uz sēdi esot ieradušies melnās drēbēs.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu