Vairāk nekā puse jeb 52% Latvijas iedzīvotāju "Rail Baltica" projektu vērtē pozitīvi, informēja Baltijas valstu kopuzņēmumā AS "RB Rail", atsaucoties uz pētījumu aģentūras "Norstat" veiktās aptaujas datiem.
Aptauja rāda, ka 24% iedzīvotāju pret projektu izturas neitrāli, bet 6% to vērtē ļoti negatīvi.
Drošības aspekts sabiedrībai šķiet nozīmīgs — 67% respondentu uzskata, ka projekta militārās mobilitātes funkcija ir svarīga Baltijas drošībai, savukārt 71% piekrīt, ka tas stiprinās NATO spēju ātri pārvietot karaspēku un tehniku reģionā.
Balstoties uz aptaujas rezultātiem, "RB Rail" secina, ka sabiedrība Latvijā "Rail Baltica" uztver kā stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras projektu, kas saistīts ar mobilitāti, drošību un ekonomisko attīstību. Tajā pašā laikā
iedzīvotāji sagaida redzamu progresu, konkrētus darbus un skaidrību par projekta pārvaldību.
Uzņēmumā norāda, ka drošības dimensiju līdzīgi vērtē dažādas vecuma grupas, tomēr visaugstākais atbalsts šim aspektam ir iedzīvotāju vidū vecumā no 66 līdz 75 gadiem.
Aptauja arī liecina, ka sabiedrība vēlas plašāku informāciju par projekta gaitu. Lai gan kopējais informētības līmenis Baltijā pārsniedz 90%, daļa respondentu uzskata, ka pieejamā informācija nav pietiekama. Tas norāda uz sabiedrības interesi par konkrētiem rezultātiem, izmaksām, finansējuma izlietojumu un būvdarbu progresu.
Aptauja Latvijā veikta 2025. gada decembrī, tajā piedalījās 1006 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
Saskaņā ar "RB Rail" iepriekš sniegto informāciju "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijas valstīs varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, tostarp Latvijā — 5,5 miljardus eiro. Vienlaikus iespējami ietaupījumi līdz 500 miljoniem eiro, optimizējot tehniskos risinājumus, kā arī citi izmaksu samazināšanas varianti.
Savukārt kopējās projekta izmaksas Baltijā, pēc izmaksu un ieguvumu analīzes, varētu sasniegt 23,8 miljardus eiro. Salīdzinājumam —
2017. gadā tika lēsts, ka projekts izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" paredz izbūvēt Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai, tādējādi savienojot Baltijas valstis ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Kopumā Baltijā plānota 870 kilometru gara līnija ar vilcienu maksimālo ātrumu līdz 240 kilometriem stundā.
