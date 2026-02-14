Autobusi nopirkti, Eiropas Savienības finansējums apgūts, taču ieguvums iedzīvotājiem – ierobežots. Valsts kontroles revīzija atklāj, ka elektroautobusu iegāde pašvaldībās īstenota nelietderīgi – transportlīdzekļi tiek izmantoti maz, bieži ar būtiskiem ierobežojumiem, un daļai no tiem jau piegādes brīdī konstatēti defekti, tostarp rūsa, plaisas un nepietiekama apsilde. Turklāt līdzīgi elektroautobusu modeļi citās valstīs iegādāti ievērojami lētāk, vēsta 360TV Ziņas.
Revīzijā secināts, ka 14 pašvaldības par 8,4 miljoniem eiro iegādājās 19 elektroautobusus, no kuriem daļa neatbilda kvalitātes prasībām un nebija pilnībā bezemisiju.
Ierobežojumu dēļ autobusi vidēji 53% laika gadā atrodas dīkstāvē. Iepirkumi veikti decentralizēti – kopumā rīkoti ap 33 atsevišķi iepirkumi, kas palielināja administratīvo slogu, sašaurināja konkurenci un radīja būtiskas cenu atšķirības starp vienādiem modeļiem. Ja visas pašvaldības būtu iegādājušās mikroautobusus par zemāko pieejamo cenu, ietaupījums varētu pārsniegt pusmiljonu eiro.
Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš 360TV Ziņām norāda, ka galvenā motivācija bijusi pēc iespējas ātrāka Eiropas naudas apgūšana, nevis labākais rezultāts iedzīvotājiem. Steiga un kompetences trūkums elektrotransporta iepirkumos veicinājis kļūdas, savukārt pašvaldības pašas atzinušas – ar savu naudu tās rīkotos daudz piesardzīgāk.
Revīzijas noslēgumā Valsts kontrole sniegusi piecus ieteikumus, tostarp aicinot virzīties uz centralizētākiem iepirkumiem un stiprināt uzraudzību, lai nākotnē nodokļu maksātāju un Eiropas līdzekļi tiktu izmantoti efektīvāk un saimnieciskāk.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu