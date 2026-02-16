ASV publiskotajos Epstīna failos apmēram 2000 reižu minēts Alžīrijā dzimušais Zviedrijas pilsonis Daniels Amars Siads, kurš sevi dēvē par modeļu skautu. Sarakste liecina, ka viņš Epstīnam sūtījis jaunu sieviešu un meiteņu fotogrāfijas un kontaktus, turklāt uzturējis saikni arī ar Latvijas modeļu nozares pārstāvjiem, vēsta LTV raidījums "de facto".
Siads medijiem noliedzis saistību ar Epstīna noziegumiem un apgalvojis, ka sadarbojies ar viņu profesionāli. Viņš atzinis, ka par modeļu meklēšanu saņēmis atlīdzību. Abi iepazinušies caur franču aģentu Žanu Liku Brunelu, kurš tika turēts aizdomās par līdzdalību Epstīna tīklā un arī vēlāk ieslodzījumā izdarīja pašnāvību.
Starptautiskie mediji Siadu pēdējā laikā pastiprināti iztaujājuši. Francijā viņš sākotnēji izvairījās no žurnālistiem, bet vēlāk telefoniski skaidroja, ka nav zinājis par Epstīna noziedzīgajām darbībām. Vienlaikus publiskotā e-pastu sarakste rāda, ka viņam bijušas zināmas Epstīna reputācijas problēmas pēc notiesāšanas 2008. gadā.
"De facto" jau iepriekš ziņoja par latviešu studenti, kuru Siads savervējis ar solījumiem par modeles karjeru un vēlāk iepazīstinājis ar Epstīnu. Pēc sižeta publiskošanas Valsts policija sākusi kriminālprocesu par cilvēktirdzniecību. Sievietes advokāts apliecināja, ka viņa ir gatava sniegt liecības.
Tikmēr bijusī zviedru modele Ebba Karlsone pēc Epstīna failu publiskošanas atpazinusi Siadu kā personu, kas deviņdesmitajos gados viņu savervējusi un Francijā izvarojusi. Viņa iesniegusi sūdzību Parīzes prokuratūrā. Advokāte aicinājusi atsaukties arī citas iespējamās cietušās no dažādām valstīm.
Siads sociālajos medijos publicētā video noliedzis pārkāpumus un apgalvojis, ka pret viņu vērsta politiski motivēta kampaņa. Viņš norādījis, ka ir gatavs sadarboties ar izmeklētājiem.
Latvijā ar Epstīna failiem saistīto kriminālprocesu izmeklē Valsts policijas specializētā struktūrvienība. Policija aicina atsaukties personas, kuras cietušas no Epstīna tīkla vai var sniegt informāciju par iesaistītajiem. Ģenerālprokuratūra norāda, ka izmeklēšanas sākuma posmā plašākus komentārus nesniedz.
