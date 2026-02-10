Latvijas hokeja izlase izraudzījusies komandas kapteini un viņa asistentus olimpiskajam turnīram. Kapteiņa pienākumi arī šoreiz uzticēti uzbrucējam Kasparam Daugaviņam, bet kapteiņa asistenti būs aizsargs Uvis Balinskis un uzbrucējs Zemgus Girgensons.
Latvijas hokeja izlase pirmdien treniņspēlē ar 3:1 pārspēja Šveices valstsvienību, vienus no vārtiem gūstot Zemgum Girgensonam.
Pēc mača uzbrucējs skaidroja, kā tapa viņa vārtu guvums: "Kaut kā pieliku nūju [Uvja] Balinska metienam, un ripa iegāja iekšā. Tādā treniņspēlē vajag izjust maiņas biedrus un trenera sistēmu. It kā jau maksimāli pietuvināti īstam hokejam, bet tāpat tā ir treniņspēle," norādīja Girgensons.
Girgensons Milānā pievienojās izlasei tikai svētdien kopā ar citiem Ziemeļamerikā spēlējošajiem Latvijas hokejistiem. Viņš uzsvēra, ka atkalredzēšanās ar komandas biedriem sagādājusi pozitīvas emocijas:
"Lielas emocijas, prieks visus redzēt un runāt latviešu valodā.
Ir vairāki spēlētāji, kuri nav redzēti kopš olimpisko spēļu kvalifikācijas, tāpēc vienmēr ir forši satikties un parunāties," teica Girgensons. "Es jau tomēr uzaugu ar latviešu valodu. Protams, ja tagad ilgu laiku būts prom no Latvijas, tad kāds vārds latviski aizmirstās. [Ralfs] Freibergs mēdz jokot, ka esmu amerikānis."
Uzbrucējs arī izcēla jauno aizsargu Albertu Šmitu, ar kuru līdz šim nebija spēlējis kopā, norādot, ka viņam ir kvalitatīvas īpašības un potenciāls gaidāmajā NHL draftā.
Girgensons olimpiskajās spēlēs debitēja 2014. gadā, bet šis viņam būs tikai otrais starts. Runājot par gaidāmo turnīru, viņš uzsvēra tā augsto līmeni: "Tas ir vislabākais, kas var notikt, būs tiešām labākie pret labākajiem, pat nav ar ko vairs salīdzināt. Tas ir ļoti labs pārbaudījums un izaicinājums mums visiem spēlētājiem," atzina hokejists.
